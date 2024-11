EÚ chce zriadiť jednotný portál pre vyslaných pracovníkov

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zriadiť jednotný portál digitálnych vyhlásení pre spoločnosti poskytujúce služby a dočasne vysielajúce pracovníkov do iného členského štátu Európskej únie (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že jednotný trh EÚ má asi päť miliónov vyslaných pracovníkov, pričom jednou z hlavných administratívnych prekážok, ktorým čelia ich zamestnávatelia, je vybavovanie viacerých a rôznorodých dokumentov v každom členskom štáte eurobloku.



Členské štáty budú môcť používať verejný jednotný portál na dobrovoľnom základe. Tie, ktoré sa preň rozhodnú, znížia administratívne náklady pre podniky pri vysielaní ich pracovníkov do zahraničia.



Tento krok má prispieť k cieľom eurokomisie znížiť záťaž spoločností spojenú s vykazovaním o 25 %, ako sa uvádza v jej oznámení o "dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ". Zároveň sa v plnej miere zachová existujúca vysoká úroveň ochrany práv vyslaných pracovníkov zakotvená v právnych predpisoch EÚ a vo vnútroštátnych právnych predpisoch.



Komisia novým návrhom takisto umožní lepšie dodržiavanie existujúcich pravidiel, čo umožní presadzovanie spravodlivej mobility v súlade s vysokými normami ochrany pracovníkov. V záujme zvýšenia transparentnosti môžu členské štáty zaslať kópiu vyhlásenia aj vyslaným pracovníkom.



Nástroj, ktorý navrhla EK, má viacero rovín. Má znížiť administratívnu záťaž pri vysielaní pracovníkov, keď jednotný portál digitálnych vyhlásení umožní poskytovateľom služieb používať jeden formulár namiesto 27 rôznych vnútroštátnych formulárov. V priemere sa tým zníži čas strávený prípravou vyhlásení o 73 %. Jednotný formulár bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Požadované informácie sú zjednodušené na približne 30 údajov. Zabezpečí sa ním používateľsky ústretové jednotné kontaktné miesto na nahlasovanie vyslaných pracovníkov v EÚ, čo uľahčí podnikom plnenie ohlasovacích povinností voči príslušným vnútroštátnym orgánom.



Uvedený nástroj posilní spoluprácu medzi členskými štátmi. Nový portál bude súčasťou informačného systému o vnútornom trhu (IMI). Členské štáty už dnes používajú IMI, keď podávajú žiadosti o informácie alebo žiadajú o vzájomnú pomoc pri monitorovaní dodržiavania pravidiel o vysielaní pracovníkov.



Nové verejné rozhranie bude založené aj na technických riešeniach, ktoré už boli zavedené pre elektronické nahlasovanie vyslaných pracovníkov v cestnej doprave, pričom elektronické verejné rozhranie, ktoré je prepojené aj so systémom IMI, je k dispozícii už od roku 2022.



Tento nástroj zaistí i vyššiu podporu ochrany pracovníkov, lebo zjednodušením predkladania a aktualizácie vyhlásení o ich vyslaní sa zníži počet prípadov nedodržiavania pravidiel o vyslaní a zvýši sa transparentnosť procesu. Uľahčí sa vykonávanie účinných a cielených inšpekcií členskými štátmi, čo prispeje k ochrane práv vyslaných pracovníkov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)