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EÚ chráni vyše 3700 potravín a nápojov so zemepisnými označeniami
Zemepisné označenia zachovávajú európske dedičstvo v oblasti potravín a nápojov a propagujú kvalitné produkty v celej EÚ a mimo nej.
Autor TASR
Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že Európska únia (EÚ) teraz chráni už viac ako 3700 európskych potravín a nápojov so zemepisnými označeniami. Komisia spresnila, že po tom, ako sa vo štvrtok 13 nových produktov (z Fínska, Francúzska, Rumunska, Španielska, Švédska a Talianska) pripojilo k registru chránených potravín a nápojov, EÚ dosiahla dôležitý míľnik, pokiaľ ide o ochranu európskeho dedičstva. Informuje o tom spravodajca TASR.
„S 13 novými produktmi, ktoré sa dnes pripojili k registru, EÚ oficiálne chráni viac ako 3700 zemepisných označení a naďalej zohráva celosvetovú vedúcu úlohu v ochrane tradícií, podpore udržateľnosti a odmeňovaní výnimočnosti,“ uvádza sa v tlačovej správe EK.
Zemepisné označenia zachovávajú európske dedičstvo v oblasti potravín a nápojov a propagujú kvalitné produkty v celej EÚ a mimo nej. Chránia názvy produktov hlboko zakorenených v ich regiónoch, čím zabezpečujú, aby spotrebitelia mohli dôverovať ich pôvodu, kvalite a tradičným výrobným metódam. Vzťahujú sa na širokú škálu poľnohospodárskych produktov, potravín, vín a liehovín vyrábaných v rôznych regiónoch.
Štvrtkové doplnenia zoznamu chránených produktov posilňujú systém, ktorý generuje ročný obrat viac ako 75 miliárd eur a podporuje státisíce pracovných miest vo vidieckych komunitách. Zemepisné označenia predstavujú približne 15 % vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ.
Aktualizované nariadenie EÚ o zemepisných označeniach, ktoré nadobudlo účinnosť v máji 2024, urýchlilo a sprístupnilo registráciu a zároveň posilnilo ochranu pred zneužitím. Nový podrobný návod na zemepisné označenia teraz pomáha výrobcom lepšie sa orientovať v procese podávania žiadostí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
„S 13 novými produktmi, ktoré sa dnes pripojili k registru, EÚ oficiálne chráni viac ako 3700 zemepisných označení a naďalej zohráva celosvetovú vedúcu úlohu v ochrane tradícií, podpore udržateľnosti a odmeňovaní výnimočnosti,“ uvádza sa v tlačovej správe EK.
Zemepisné označenia zachovávajú európske dedičstvo v oblasti potravín a nápojov a propagujú kvalitné produkty v celej EÚ a mimo nej. Chránia názvy produktov hlboko zakorenených v ich regiónoch, čím zabezpečujú, aby spotrebitelia mohli dôverovať ich pôvodu, kvalite a tradičným výrobným metódam. Vzťahujú sa na širokú škálu poľnohospodárskych produktov, potravín, vín a liehovín vyrábaných v rôznych regiónoch.
Štvrtkové doplnenia zoznamu chránených produktov posilňujú systém, ktorý generuje ročný obrat viac ako 75 miliárd eur a podporuje státisíce pracovných miest vo vidieckych komunitách. Zemepisné označenia predstavujú približne 15 % vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ.
Aktualizované nariadenie EÚ o zemepisných označeniach, ktoré nadobudlo účinnosť v máji 2024, urýchlilo a sprístupnilo registráciu a zároveň posilnilo ochranu pred zneužitím. Nový podrobný návod na zemepisné označenia teraz pomáha výrobcom lepšie sa orientovať v procese podávania žiadostí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)