EÚ chystá dialóg o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu

Brusel 20. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že 30. januára spustí strategický dialóg o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu s predstaviteľmi priemyslu, so sociálnymi partnermi a s ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová hovorila o tomto pláne už vlani v novembri na pôde Európskeho parlamentu, keď spresnila, že eurokomisia má záujem chrániť budúcnosť odvetvia, ktoré je životne dôležité pre európsku prosperitu, a zároveň chce presadzovať širšie spoločenské ciele a takisto ambície vytýčené v oblasti klímy.



Komisia v pondelok zdôraznila, že uznáva "naliehavú potrebu konať na ochranu európskeho automobilového priemyslu" a poskytnúť mu budúcnosť v rámci EÚ.



Cieľom strategického dialógu je zapojiť hráčov z tohto odvetvia, sociálnych partnerov a zainteresované strany, aby spoločne porozumeli novým výzvam, hľadali riešenia a prijímali konkrétne opatrenia.



V rámci EK bol eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas poverený vypracovaním akčného plánu pre automobilový sektor.



Strategickému dialógu bude predsedať von der Leyenová. Na pravidelných stretnutiach sa budú zúčastňovať zástupcovia priemyslu (výrobcovia, dodávatelia), sociálni partneri, eurokomisári a ďalšie zainteresované strany vrátane občianskej spoločnosti.



Tematické pracovné skupiny následne predložia EK podrobné návrhy. Uskutočnia sa aj širšie konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami v rámci tohto odvetvia, ako aj s inými časťami automobilového hodnotového reťazca. Rada EÚ (ministri členských krajín) a Európsky parlament budú úzko zapojené do celého procesu.



Kľúčové body nadchádzajúcich diskusií budú podľa EK zahŕňať inovácie, prechod na bezemisnú ekonomiku a dekarbonizáciu, konkurencieschopnosť a odolnosť, obchodné vzťahy, vytváranie rovnakých podmienok na medzinárodnej úrovni a takisto zjednodušenie regulácie a optimalizáciu procesov.



Európska komisia zdôraznila, že je odhodlaná spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť, udržateľnosť a odolnosť európskeho automobilového priemyslu.



Automobilový priemysel, základný kameň európskeho hospodárstva, zamestnáva viac ako 13 miliónov ľudí a prispieva približne 7 % k HDP EÚ. Toto odvetvie však v súčasnosti čelí výzvam výraznej transformácie, ktoré poháňa digitalizácia, dekarbonizácia, zvýšená konkurencia a meniace sa geopolitické prostredie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)