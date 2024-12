EÚ chystá reformu, štáty volajú po zjednodušení smerníc obstarávania

Vysoké Tatry 12. decembra (TASR) - V súčasnosti sa pripravuje reforma pravidiel verejného obstarávania (VO) Európskej únie (EÚ), vo Vysokých Tatrách sa pri tejto príležitosti v týchto dňoch koná medzinárodná konferencia za účasti predsedov úradov z krajín V4, Albánska a Írska a tiež zástupcov Európskej komisie (EK). Predseda slovenského Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič upozornil, že proces ešte len začína, všetci však volajú po zjednodušení pravidiel.



"Spôsobuje to problémy aj nám, najmä preto, že sme malý štát a centrálne VO v praxi nefunguje úplne na regionálnej samosprávnej úrovni. Preto je pre malých obstarávateľov ťažké dosahovať tieto zložité ciele. Plánujeme s predsedami českého, poľského a maďarského úradu na budúci rok podpísať memorandum, vytvoriť pracovné skupiny, kde by sme sa viac koordinovali a hľadali spoločné prieniky, ktoré sú pre V4 príznačné. Nemôžeme konkurovať krajinám ako Francúzsko a Nemecko, kde sú tie problémy iné," vysvetlil Kubovič.



Upozornil, že aktuálne platné smernice sú z roku 2014. Vlani pritom vydal Európsky dvor audítorov správu, kde upozornil, že zatiaľ čo VO je kľúčové pri realizácii jednotného trhu, hospodárska súťaž vo VO sa v poslednom desaťročí znížila. V reakcii na predmetnú správu Rada EÚ prijala dokument, v rámci ktorého sa navrhuje spustenie celoeurópskeho strategického akčného plánu pre VO. "Zatiaľ je to na úrovni politických cieľov, ako je zjednodušenie, odstránenie administratívy, využitie moderných nástrojov, čo by dokázalo byrokratický proces zrýchliť. Napríklad v podmienkach SR čakáte na ukončenie súdneho sporu vo VO aj štyri roky, čo je jedno volebné obdobie toho obstarávateľa. Preto všetci volajú po urýchlení," skonštatoval Kubovič.



Šéf českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže Petr Mlsna dodal, že aktuálne sa v EÚ vedie diskusia, či sa pri VO vydať formou nariadenia, alebo ostať pri smerniciach. "Forma nariadenia by sa negatívne premietla do viacerých problémov, ktoré sú vo väčšine štátov už vyriešené. Unifikácia nie je dobrá cesta a viedla by k veľkej neistote," podotkol Mlsna. Dôležité je podľa neho zohľadniť, čo si môžu členské štáty upraviť sami, nechať im voľnosť si nastaviť právnu úpravu, ktorá reflektuje na ich skúsenosti, právnu kultúru a stav hospodárskej súťaže na jednotlivých trhoch.



Súčasné smernice sa podľa Kuboviča ukázali ako príliš zložité a administratívne náročné, čo bráni efektívnemu riadeniu procesov obstarávania a účasti niektorých hospodárskych subjektov v ňom. EK teda začala proces komplexného hodnotenia smerníc o VO s cieľom nastaviť nové pravidlá.