EÚ chystá stratégiu pre prístavy a pre priemyselnú námornú dopravu

Brusel 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala s prípravami na stratégiu EÚ pre prístavy a stratégiu EÚ pre priemyselnú námornú dopravu. V tejto súvislosti vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa do tohto procesu zapojili, informuje spravodajca TASR.



Eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas v utorok v Bruseli usporiadal dva strategické dialógy na vysokej úrovni, na ktorých sa stretli zástupcovia z oblasti prístavov, lodného staviteľstva, lodnej dopravy, vnútrozemskej vodnej dopravy a súvisiacich odvetví. Cieľom podujatí bolo spoločne zadefinovať priority, príležitosti a opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju stratégií EÚ pre prístavy a priemyselnú námornú dopravu.



Na dialógu o stratégii EÚ pre priemyselnú námornú dopravu bol prítomný aj výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné.



Komisia spresnila, že prístavy ako brány pre obchod, logistiku, energetiku a vojenskú mobilitu, musia byť schopné podporovať budúce hospodárske a strategické potreby EÚ.



Komplexná stratégia EÚ pre prístavy sa bude zameriavať na podporu dlhodobej konkurencieschopnosti prístavov z hľadiska ich bezpečnosti, energetickej transformácie a udržateľnosti. Zohľadňuje aj skutočnosť, že európske odvetvia lodného staviteľstva, námornej výroby a lodnej dopravy sú pod rastúcim tlakom globálnej konkurencie a rastúcich bezpečnostných rizík. Cieľom stratégie EÚ pre námorný priemysel bude posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť tohto sektora a podporiť jeho zelenú a digitálnu transformáciu.



„Pripravované stratégie pre prístavy a námorný priemysel sa snažia zabezpečiť, aby európske prístavy a vodné odvetvia boli vybavené na to, aby zvládali prechod na čistú energiu a digitalizáciu, aby podporovali obranu a obchod a zostali konkurencieschopné na celom svete,“ uviedol Tzitzikostas v správe pre médiá. Zdôraznil, že široký vstup zainteresovaných strán je nevyhnutný a eurokomisia je odhodlaná načúvať potrebám a ambíciám tohto sektora.



Séjourné pripomenul, že námorný priemysel a európske prístavy sú nevyhnutné pre európsku suverenitu a že prioritou EÚ je posilniť ich konkurencieschopnosť a zároveň podporiť ich dekarbonizáciu.



Zainteresované strany môžu na obe výzvy eurokomisie zareagovať a posielať svoje názory do 28. júla tohto roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)