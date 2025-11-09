< sekcia Ekonomika
EÚ: Čína potvrdila obnovenie vývozu čipov Nexperia
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia v sobotu (8. 11.) oznámila, že čínske úrady potvrdili čiastočné obnovenie vývozu čipov Nexperia. Zmiernila sa tak blokáda, ktorá znepokojovala výrobcov automobilov v Európskej únii (EÚ) aj inde vo svete. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Spor o vývoz čipov vypukol v septembri, keď holandská vláda fakticky prevzala kontrolu nad firmou Nexperia, ktorá sídli v Holandsku, ale vlastní ju čínska spoločnosť Wingtech.
Nexperia dodáva až 40 % automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel.
Čipy sa vyrábajú v Európe, ale potom sa posielajú do Číny na dokončenie, odkiaľ sa reexportujú klientom v Európe a na iné trhy.
Holandská vláda prevzala kontrolu nad Nexperiou pod tlakom USA, keďže Washington zaradil materskú Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čínska vláda v reakcii na krok Holandska nariadila kontrolu vývozu, ktorá na týždne zastavila dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo zvýšiť ceny vozidiel, podobne ako v rokoch po pandémii.
Peking však cez víkend oznámil, že niektoré čipy vyňal zo zákazu vývozu, údajne ako súčasť obchodnej dohody medzi prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho americkým partnerom Donaldom Trumpom.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič na sociálnej sieti X napísal, že víta „poskytnuté potvrdenie, ktoré sa týka ďalšieho zjednodušenia vývozných postupov pre čipy Nexperia určené pre klientov z EÚ a celého sveta“.
Vývoz bude povolený, pokiaľ budú čipy určené len na „civilné použitie“, dodal Šefčovič s tým, že opatrenie nadobudne účinnosť „okamžite“.
Medzitým pokračujú rokovania s Čínou o nájdení „trvalého, stabilného a predvídateľného rámca, ktorý zabezpečí úplné obnovenie tokov polovodičov“, dodal.
Nemecká spoločnosť Aumovio, významný dodávateľ pre automobilový priemysel, už v piatok (7. 11.) oznámila, že od čínskych úradov dostala povolenie na obnovenie vývozu čipov Nexperia.
Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, varoval pred zastavením výroby, ak sa kríza bude naťahovať, zatiaľ čo menšie firmy sa údajne pripravovali na skrátenie pracovného času.
