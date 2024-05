EÚ dá miliardu eur na podporu 54 spoločných projektov na obranu

Brusel 16. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila výsledky výziev na predkladanie návrhov z roku 2023 v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) vo výške 1,031 miliardy eur na podporu 54 zostávajúcich spoločných európskych projektov výskumu a vývoja v oblasti obrany.



Vybrané projekty podporia technologickú výnimočnosť v širokej škále obranných spôsobilostí vrátane kybernetickej obrany, tradičnej pozemnej, vzdušnej a námornej obrany, ochrany vesmírnych prostriedkov alebo chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej obrany.



Podporené projekty prispejú k prioritám EÚ v oblasti vojenských spôsobilostí (napríklad prístup do vesmíru) a k rozvoju technológií pre bojový tank budúcej generácie.



EÚ vybrala aj projekty podporujúce strategickú leteckú prepravu mimoriadne veľkých nákladov, ktorá je základom rýchlej podpory misií na celom svete a tiež projekty obranných technológií v boji proti bezpilotným lietadlám.



V oblasti pozemných spôsobilostí sa cez EDF podporí projekt, ktorý zlepší nový závesný systém pre ťažké obrnené vozidlá, ďalší projekt sa zameriava na nový prototyp európskej hliadkovacej korvety. A výskumný projekt pod názvom TALOS-TWO s 19 účastníkmi z ôsmich európskych krajín prinesie pokrok v oblasti laserom riadených energetických zbraní.



Prvýkrát sa prostredníctvom štyroch projektov podporí prenos civilných inovácií do oblasti obrany. Jeden z veľkých projektov bude kombinovať technologický vývoj s krátkodobou technickou a finančnou podporou až 60 začínajúcich podnikov a malých s stredných podnikov.



Komisia uviedla, že úspech v poradí už tretieho ročníka výziev cez EDF poukazuje na silný a rastúci záujem obranného priemyslu a výskumných organizácií EÚ všetkých veľkostí a zo všetkých geografických oblastí o cezhraničnú spoluprácu a spoločné prispievanie k rozvoju strategických spôsobilostí EÚ.



Podľa EK ide o vysoko atraktívny program so silným záujmom európskeho priemyslu. Bolo predložených 236 návrhov rôznych konzorcií zahŕňajúcich veľké priemyselné odvetvia, malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a výskumné a technologické organizácie. Na vybraných návrhoch sa zúčastňuje 581 právnych subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska.



V rámci odobrených projektov ide o návrhy, ktoré zahŕňajú v priemere 17 subjektov z ôsmich krajín a bolo zaručené intenzívne zapojenie malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú viac ako 42 % všetkých subjektov vo vybraných návrhoch a dostanú viac ako 18 % celkových požadovaných finančných prostriedkov EÚ.



Podarilo sa zaistiť aj rovnováhu medzi akciami v oblasti výskumu a rozvojom spôsobilostí - 265 miliónov eur pôjde na financovanie 30 výskumných projektov a 766 miliónov na financovanie 24 projektov na rozvoj spôsobilostí.



Komisia trvala aj na podpore prelomových obranných technológií, keď 4 % rozpočtu vyčlenila na financovanie inovácií, ktoré by mali radikálne zmeniť koncepcie a realizáciu obranných projektov.



V neposlednom rade sa podarilo zaistiť súlad s ostatnými iniciatívami EÚ v oblasti obrany, keď 14 z vybraných rozvojových návrhov má prepojenie so stálou štruktúrovanou spoluprácou v oblasti obrany (PESCO).



Komisia ako ďalší krok začne prípravu dohôd o poskytnutí grantov s konzorciami, ktorých návrhy boli odobrené.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)