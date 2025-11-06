< sekcia Ekonomika
EÚ dá 1,4 mld. eur na podporu podnikateľov v špičkových technológiách
Nový program sa zameriava na to, čo európski inovátori najviac potrebujú - zjednodušený prístup k financovaniu, investíciám a tiež k zákazníkom a partnerom v celej Európe aj mimo nej.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala vo štvrtok pracovný program Európskej rady pre inováciu (EIC), v rámci ktorého vyčlenila 1,4 miliardy eur na podporu najsľubnejších európskych podnikateľov a výskumných pracovníkov v oblasti špičkových technológií. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nový program sa zameriava na to, čo európski inovátori najviac potrebujú - zjednodušený prístup k financovaniu, investíciám a tiež k zákazníkom a partnerom v celej Európe aj mimo nej.
Na základe tejto podpory sa EK pripravuje aj na spustenie fondu Scaleup Europe, trhovej, súkromne riadenej a spolufinancovanej iniciatívy v rámci fondu EIC. Fond bol vytvorený v partnerstve so súkromnými investormi. Preklenie nedostatok investícií, ktorému čelia európske špičkové technologické rozširujúce sa podniky, a poskytne rastový kapitál v neskoršej fáze potrebný na to, aby im pomohol expandovať na medzinárodnej úrovni a zároveň zostať zakotvenými v Európe.
V novom programe sa zavádzajú kľúčové zlepšenia vrátane jednoduchšieho a rýchlejšieho procesu podávania žiadostí o EIC Akcelerátor a spustenia pilotných výziev v oblasti pokročilých inovácií inšpirovaných prístupom Agentúry USA pre pokročilý výskum (ARPA).
Pracovný program EIC na rok 2026 podporuje vykonávanie opatrení v rámci stratégie pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. Patrí sem Európska podniková sieť, ktorá posilňuje služby na podporu prístupu na medzinárodné trhy, a rodový index na sledovanie účasti žien v inovačnom ekosystéme.
Zavádzajú sa v ňom aj cielené výzvy, ktoré dopĺňajú otvorené výzvy, a to aj pokiaľ ide o kritické suroviny, jadrovú syntézu, umelú inteligenciu a adaptáciu na zmenu klímy.
Európska rada pre inováciu má na roky 2021 - 2027 rozpočet vo výške viac ako 10 miliárd eur. Doteraz sa v rámci programu Horizont Európa podporilo viac ako 700 spoločností - viac ako 300 z nich prostredníctvom priamych investícií a viac ako 600 výskumných projektov bolo podporených prostredníctvom grantov a služieb podnikateľskej akcelerácie.
Investičná zložka EIC, čiže fond EIC, zrealizovala priame investície vo výške 1,4 miliardy eur do viac ako 300 startupov v oblasti špičkových technológií vybraných prostredníctvom nástroja EIC Akcelerátor.
