EÚ dá 600 mil. eur na 70 projektov podporujúcich alternatívne palivá
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne s prípravou grantových dohôd s úspešnými projektmi.
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že vyčlenila 600 miliónov eur na 70 projektov zameraných na zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá po celej Európe. Medzi vybranými projektami nie je žiaden zo Slovenska, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že vybrala 70 projektov, ktoré pomôžu dekarbonizovať dopravu a posilniť konkurencieschopnosť priemyselných odvetví EÚ inštaláciou infraštruktúry potrebnej na dobíjanie alebo tankovanie rôznych druhov dopravy.
Tieto projekty dostanú viac ako 600 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) na stimuláciu udržateľných investícií v mestských oblastiach vrátane prístavov a letísk, ako aj pozdĺž cestných úsekov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).
Podporované projekty sa nachádzajú po celej Európe. Napríklad 24 prístavov dostane finančné prostriedky na zavádzanie pobrežných zdrojov energie, na ekologizáciu svojich prístavných prevádzok a na investície do infraštruktúry na skladovanie amoniaku. Tieto opatrenia pomôžu sektoru prejsť na obnoviteľné a nízkouhlíkové palivá, čo je prioritou podporovanou nedávnym investičným plánom pre udržateľnú dopravu.
Medzitým sa sieť verejne dostupných nabíjacích staníc pozdĺž siete TEN-T rozšíri o viac ako 500 miest so zavedením novej nabíjacej infraštruktúry pre nákladné vozidlá vrátane megawattových nabíjačiek.
Komisia pripomenula, že Nástroj pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (AFIF) je kľúčovým motorom úsilia EÚ o rozšírenie infraštruktúry pre dodávky alternatívnych palív v celej transeurópskej dopravnej sieti. Dopĺňa nariadenia ReFuelEU Aviation a FuelEU Maritime, ktorých cieľom je dekarbonizácia leteckého a námorného sektora.
Úspešné projekty boli vybrané v rámci druhého kola výzvy AFIF na roky 2024 - 2025, ktorá bola ukončená 11. júna 2025. Celkový udelený grant na tieto projekty je 600 miliónov eur - 505 miliónov eur v rámci všeobecného balíka a 95 miliónov eur v rámci balíka kohéznej politiky.
Komisia upozornila, že z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov bude tretia výzva na predkladanie projektov zrušená. Exekutíva EÚ posúdi možnosti ďalších finančných tokov a v nasledujúcich mesiacoch pripraví nový pracovný program a výzvu na predkladanie ďalších návrhov.
