EÚ dá peniaze na projekty pre vysokokapacitné siete a podmorské káble
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok otvorila dve nové výzvy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v hodnote 200 miliónov eur, a to na projekty vo vysokokapacitných sieťach vrátane podmorských káblov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že ide o investície, ktoré sú v súlade s cieľmi Akčného plánu Európskej únie (EÚ) pre bezpečnosť káblov a pomôžu zabezpečiť bezpečnú a odolnú konektivitu v celej EÚ a mimo nej.
Prvá výzva vyčleňuje 180 miliónov eur na zavádzanie alebo výraznú modernizáciu základných prenosových sietí, čím sa zlepšuje bezpečnosť, kapacita a odolnosť digitálnej infraštruktúry EÚ. Výzva sa zameriava na 13 káblových projektov európskeho záujmu, ktoré boli identifikované ako prioritné oblasti v Správe o bezpečnosti a odolnosti podmorských káblových infraštruktúr EÚ.
Druhá výzva vyčleňuje 20 miliónov eur na projekty, ktoré prinášajú inteligentné vylepšenia digitálnej infraštruktúry a umožňujú monitorovanie v reálnom čase na ochranu kritickej infraštruktúry. Tieto vylepšenia podporujú situačné povedomie (zaznamenať a reagovať na potenciálne riziko predtým, než sa situácia vyhrotí) zhromažďovaním údajov o životnom prostredí alebo incidentoch.
Tým sa zlepšia systémy včasného varovania, zlepší sa detekcia seizmickej aktivity alebo vĺn cunami a monitorovanie vplyvov zmeny klímy.
Komisia zdôraznila, že obe investície potvrdzujú záväzok EÚ zabezpečiť digitálne siete pripravené na budúcnosť, ktoré posilňujú hospodársku a strategickú odolnosť. Nástroj CEF Digital je kľúčový pre financovanie posilnenia bezpečnosti kritickej infraštruktúry podmorských káblov a na boj proti úmyselnému poškodeniu a sabotáži káblov.
Záujemcovia musia predložiť svoje návrhy v tejto oblasti najneskôr do 30. júna 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
