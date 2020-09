EÚ dala bankám 18 mesiacov na pokles závislosti od klíringu v Británii

Brusel/Londýn 21. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) dala bankám a ďalším účastníkom trhu 18 mesiacov na to, aby znížili nadmernú závislosť od britských firiem, ktoré realizujú zúčtovanie derivátov. V pondelok to uviedla Európska komisia (EK).



Británia v januári vystúpila z EÚ a jej voľný prístup na trh Únie sa skončí v decembri. Podpredseda EK Valdis Dombrovskis v pondelok povedal, že schválil návrh, ktorý umožňuje britským klíringovým domom alebo centrálnym protistranám (CCPs), aby poskytovali služby zákazníkom z EÚ ešte 18 mesiacov po januári 2021.



EK dáva účastníkom trhu v EÚ čas, ktorý potrebujú na zredukovanie nadmernej závislosti od britských CCPs, a EÚ čas na to, aby vybudovala vlastné klíringové kapacity, uviedol Dombrovskis.



Derivátový trh EÚ je takmer výhradne sústredený v Londýne a v roku 2018 jeho teoretická hodnota predstavovala 660 biliónov eur, čo je takmer 300-násobok celej britskej ekonomiky.



"Klíringové domy hrajú systémovo dôležitú úlohu v našom finančnom systéme," uviedol Dombrovskis. "Prijali sme toto rozhodnutie, aby sme ochránili našu finančnú stabilitu, ktorá je jednou z našich kľúčových priorít."



Veľkú časť úrokových swapov denominovaných v eurách zúčtováva LCH, čo je divízia London Stock Exchange (LSE). EK a Európska centrálna banka (ECB) chcú, aby bol klíring v budúcnosti umiestnený v Únii, kde bude tiež priamo regulovaný.