EÚ dala Googlu dva mesiace na zlepšenie vyhľadávania letov a hotelov

Brusel 26. júla (TASR) – Google má dva mesiace na to, aby zlepšil spôsob prezentácie výsledkov vyhľadávania letov a hotelov, uviedla Európska komisia a národné regulačné orgány na ochranu spotrebiteľov. Americká spoločnosť takisto musí vysvetliť, ako tieto výsledky vyhľadávania zoraďuje. Googlu, ktorý je divíziou koncernu Alphabet, v opačnom prípade hrozia v EÚ sankcie.



Najpopulárnejší vyhľadávač na svete dlhodobo po celom svete čelí vyšetrovaniam svojich praktík zo strany protimonopolných úradov a skupín na ochranu práv spotrebiteľov. Výsledkom už boli v niektorých prípadoch vysoké pokuty. Aktuálne sťažnosti sa týkajú cien služieb Google Flights a Google Hotels.



Konečné ceny majú podľa EK a európskych zväzov na ochranu spotrebiteľov zahŕňať poplatky a dane, ktoré sa potom môžu vopred vypočítať, a referenčné ceny používané na výpočet propagovaných zliav musia byť jasne identifikovateľné.



„Spotrebitelia v EÚ nesmú byť uvádzaní do omylu, keď plánujú svoje dovolenky prostredníctvom vyhľadávačov," uviedol komisár EK pre spravodlivosť Didier Reynders. Dodal, že EK musí zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli prijímať svoje rozhodnutia na základe transparentných a objektívnych informácií.



EK a spotrebiteľské zväzy takisto požadujú od Google, aby zmenil štandardné pravidlá používania svojho obchodu Google Store, pretože niektoré prípady ukázali, že obchodníci majú viac prác ako zákazníci.



„Vítame tento dialóg a úzko spolupracujeme so zväzmi na ochranu spotrebiteľov a Európskou komisiou, aby sme videli, ako môžeme urobiť zlepšenia, ktoré budú dobré pre našich používateľov a ešte zvýšia transparentnosť," uviedol Google vo svojom vyhlásení.