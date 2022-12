EÚ diskutuje o cenovom strope na ruskú ropu na úrovni 60 USD/barel

Brusel 1. decembra (TASR) - Predstavitelia vlád krajín Európskej únia (EÚ) diskutujú o cenovom strope na ruskú ropu dopravovanú po mori na úrovni 60 USD (57,39 eura) za barel (159 litrov). Strop by sa potom mal každé dva mesiace prehodnocovať, uviedli diplomatické zdroje pre agentúru Reuters. Niektoré krajiny totiž tlačili na zníženie stropu.



Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 minulý týždeň navrhla stanoviť cenový strop na ruskú ropu v pásme 65 USD až 70 USD za barel. Strop by mal začať platiť od pondelka (5. 12.).



Poľsko, Litva a Estónsko však odmietli podporiť cenový strop na spomenutej úrovni a požadovali jeho zníženie. Podľa nich sa ruská ropa Urals už teraz obchoduje nižšie, takže takýto cenový strop bude neefektívny.



"Teraz sa diskutuje o strope na úrovni 60 USD za barel, rokovania však pokračujú," uviedol jeden z diplomatov. Ďalší dvaja potvrdili, že sa diskutuje o strope na úrovni 60 USD, ale zatiaľ sa nedospelo k dohode.



Poľsko, Litva a Estónsko takisto trvajú na tom, aby sa strop pravidelne prehodnocoval a upravoval v súlade s vývojom na trhu a zmenami geopolitickej situácie. Podľa zdrojov sa diskutuje o prehodnocovaní každé dva mesiace. Tieto krajiny takisto požadujú, aby cenový strop skupiny G7, ktorý má nahradiť tvrdší úplný zákaz EÚ dohodnutý v máji, sprevádzal nový balík ďalších sankcií proti Rusku pre jeho útočnú vojnu proti Ukrajine.



Okolo 70 % až 85 % ruského exportu ropy sa transportuje tankermi. Cieľom cenového stropu je zabrániť, aby dopravné firmy rovnako ako poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami. Keďže kľúčové prepravné a poisťovacie firmy sídlia v krajinách G7, cenový strop by Moskve spôsobil veľké problémy, ak by chcela predávať ropu za vyššiu cenu.



Produkčné náklady sa odhadujú približne na 20 USD na barel, takže Rusko by ropu naďalej mohlo predávať so ziskom, čím by sa zabránilo ďalším výpadkom na globálnom trhu.



(1 EUR = 1,0454 USD)