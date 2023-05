EÚ diskutuje o kontrole vývozu a odchádzajúcich investícií

Brusel 25. mája (TASR) - Pripravované pravidlá Európskej únie (EÚ) na obmedzenie exportu a sledovanie odchádzajúcich investícií musia byť prísne, cielené a zrozumiteľné. Uviedol vo štvrtok európsky komisár pre obchod Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Európska komisia má v úmysle koncom júna predstaviť svoju "Stratégiu ekonomickej bezpečnosti", ktorá by mala obsahovať opatrenia na zabránenie úniku citlivých technológií do Číny a k iným konkurentom.



Očakáva sa, že najvyšší predstavitelia EÚ a USA sa na stretnutí vo Švédsku na budúci týždeň dohodnú na spolupráci pri kontrole vývozu a preverovaní investícií.



Podľa Dombrovskisa sú pritom dôležité dve veci. Jedna je nezamieňať si ekonomickú bezpečnosť so širšou konkurencieschopnosťou alebo s otázkami rovnakých podmienok pre všetkých. To sú dve odlišné cesty, uviedol na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov obchodu vo štvrtok. A druhým bodom je, že riziká, ktoré chce EÚ obmedziť, by sa mali pred výberom vhodných opatrení dôkladne identifikovať.



Ministri obchodu 27 členských štátov EÚ diskutovali o tejto otázke vo štvrtok, pričom zhruba piati naznačili obavy.



Johan Forssell, minister obchodu Švédska, ktoré zastáva šesťmesačné rotujúce predsedníctvo EÚ, uviedol, že niektoré obavy sa týkajú toho, ako bude preverovanie odchádzajúcich investícií v skutočnosti fungovať.



"Vždy existuje kompromis medzi obchodným a bezpečnostným aspektom. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu," povedal agentúre Reuters po stretnutí ministrov obchodu.