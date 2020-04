EÚ dočasne povolila koordináciu výroby liekov medzi podnikmi

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v stredu oznámenie o dočasnom právnom rámci (od 8. apríla až do odvolania), aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na pandémiu nového koronavírusu. Komisia vydala aj tzv. list o zlučiteľnosti k projektu spolupráce zameranému na predchádzanie nedostatku kritických liekov.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla, že EÚ musí zaistiť dostatočné zásoby kritických nemocničných liekov používaných na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. "Aby sme sa vyhli riziku, že vznikne nedostatok základných a nedostatkových výrobkov a služieb z dôvodu prudkého vzrastu dopytu v čase pandémie, potrebujeme, aby podniky spolupracovali a robili tak v súlade s európskymi pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže," vysvetlila Vestagerová.



Dodala, že EK preto podnikom v záujme zabezpečenia dodávok urýchlene poskytne dostatočné pokyny a uistenie, aby uľahčila iniciatívy v oblasti spolupráce, ktoré podporia produkciu výrobkov s vysokým dopytom. V stredu prijatý dočasný rámec vysvetľuje, kedy a ako môžu firmy získať pokyny alebo písomné uistenie o zlučiteľnosti v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová zároveň predložila usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas pandémie.



EK upozornila, že nákaza novým koronavírusom vyvolala šok na strane dopytu, keď sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a službách v sektore zdravotníctva. Hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, ktorý sa môže s postupujúcou pandémiou ešte zhoršiť. Týka sa to najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Výpadky v zásobovaní v dôsledku pandémie však môžu nastať aj v prípade iných tovarov a služieb mimo zdravotníctva.



Riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie ďalším výpadkom si vyžaduje, aby podniky konali rýchlo a zmiernili dôsledky krízy. Môže byť potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadili zásoby a potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by bežne bola v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, avšak pod tlakom pandémie môže priniesť občanom dôležité výhody.



Dočasný právny rámec má poskytnúť antitrustové usmernenie pre podniky, ktoré sú ochotné dočasne spolupracovať a koordinovať svoje činnosti s cieľom optimalizovať poskytovanie potrebných liekov.



Za posudzovanie zákonnosti svojich dohôd a postupov sú zodpovedné samotné podniky. Vzhľadom na výnimočnú situáciu však EK komunikuje so podnikmi a obchodnými združeniami, aby im pomohla pri posudzovaní zákonnosti ich plánov spolupráce a zavádzaní primeraných záruk. Vo väčšine prípadov stačí ústne usmernenie, ktoré EK už v posledných týždňoch poskytuje podnikom. Komisia je však pripravená výnimočne udeliť podnikom písomný súhlas (list o zlučiteľnosti), pokiaľ ide o konkrétne projekty spolupráce, ktoré treba urýchlene realizovať, aby bol boj proti pandémii účinný.



Komisia v stredu po prvý raz využila tento postup a vydala list o zlučiteľnosti združeniu Medicines for Europe, predtým Európskemu združeniu generických liekov (EGA). List o zlučiteľnosti sa týka projektu dobrovoľnej spolupráce medzi výrobcami farmaceutických výrobkov, členmi aj nečlenmi združenia, ktorým sa rieši nedostatok kritických liekov na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Generické farmaceutické spoločnosti vyrábajú najväčšiu časť kritických liekov, ktoré sú teraz naliehavo potrebné vo veľkom objeme.



Komisia zároveň zdôraznila, že za týchto výnimočných okolností je o to dôležitejšie, aby podniky a spotrebitelia boli chránení právom hospodárskej súťaže. Preto bude pozorne a aktívne sledovať vývoj na trhu, aby odhalila podniky, ktoré súčasnú krízu využívajú na porušovanie antitrustového práva EÚ, či už uzatváraním protikonkurenčných dohôd alebo zneužívaním svojho dominantného postavenia.



