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EÚ dočasne pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mäsa z Brazílie
Komisia kritizuje Brazíliu za to, že neposkytuje dostatočné záruky, že jej výrobky sú v súlade s európskymi pravidlami proti zneužívaniu antibiotík v chove zvierat.
Autor TASR
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Brusel 1. septembra (TASR) - Európska únia od štvrtka (3. 9.) pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mäsa z Brazílie, členskej krajiny Mercosur, kým Brusel nedostane záruky, že táto krajina bude dodržiavať zdravotné normy spájané s použitím antibiotík pri chove zvierat. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.
Podľa AFP sa pozastavenie dovozu z Brazílie vzťahuje aj na vajcia a med. Európska komisia (EK) zatiaľ neposkytla harmonogram obnovenia dovozu uvedených komodít.
Komisia kritizuje Brazíliu za to, že neposkytuje dostatočné záruky, že jej výrobky sú v súlade s európskymi pravidlami proti zneužívaniu antibiotík v chove zvierat.
„Brazília je dôležitým partnerom EÚ a úzko, konštruktívne a pozitívne spolupracujeme s brazílskymi úradmi, aby sme zabezpečili, že tieto požiadavky spĺňajú. Po preukázaní tohto súladu sa môže vývoz do EÚ obnoviť,“ uviedol v pondelok (31. 8.) večer hovorca eurokomisie pre AFP.
V prípade hydiny a medu prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený v piatok (4. 9.). Ak výsledky kontroly budú presvedčivé a krajiny EÚ ich schvália, vývoz hydiny z Brazílie do EÚ by mohol byť opäť povolený už v nasledujúcich týždňoch. V prípade hovädzieho mäsa by však oneskorenia mohli byť dlhšie.
„Vzhľadom na dĺžku produkčných cyklov pre príslušné druhy zvierat sa dátum, od ktorého by Brazília mohla certifikovať súlad s požiadavkami EÚ, líši v závislosti od odvetvia,“ vysvetlil hovorca EK.
Eurokomisia sa snaží potvrdiť, že vie byť ostražitá pri dovoze agrokomodít z krajín Mercosuru po tom, ako zástupcovia agrosektora v EÚ a Francúzska v januári 2026 ostro kritizovali podpis dohody o voľnom obchode s krajinami Mercosuru - Argentínou, Brazíliou, Uruguajom a Paraguajom.
Brazília bola v máji vyradená zo zoznamu krajín, ktoré dodržiavajú pravidlá EÚ o intenzívnom používaní antibiotík v chove hospodárskych zvierat - po tlaku európskeho poľnohospodárskeho sektora.
V roku 2025 bola Brazília druhým najväčším vývozcom hovädzieho mäsa do EÚ s viac ako 92.000 tonami hovädzích výrobkov v hodnote vyše 713 miliónov eur.
Podľa predpisov EÚ je používanie antimikrobiálnych látok na zvýšenie výnosov v chove hospodárskych zvierat zakázané. Zvieratá sa tiež nemôžu liečiť antimikrobiálnymi látkami určenými na ľudské infekcie. Tieto opatrenia sú súčasťou únijnej politiky zameranej na boj proti rezistencii baktérií na lieky tým, že sa zabráni zbytočnej liečbe antibiotikami.
AFP pripomenula, že v posledných rokoch na celom svete došlo k „explózii“ počtu infekcií rezistentných na lieky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú superbaktérie rezistentné na antimikrobiálne látky priamo zodpovedné za viac ako milión ľudských úmrtí a každoročne prispievajú k takmer piatim miliónom ďalších úmrtí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa AFP sa pozastavenie dovozu z Brazílie vzťahuje aj na vajcia a med. Európska komisia (EK) zatiaľ neposkytla harmonogram obnovenia dovozu uvedených komodít.
Komisia kritizuje Brazíliu za to, že neposkytuje dostatočné záruky, že jej výrobky sú v súlade s európskymi pravidlami proti zneužívaniu antibiotík v chove zvierat.
„Brazília je dôležitým partnerom EÚ a úzko, konštruktívne a pozitívne spolupracujeme s brazílskymi úradmi, aby sme zabezpečili, že tieto požiadavky spĺňajú. Po preukázaní tohto súladu sa môže vývoz do EÚ obnoviť,“ uviedol v pondelok (31. 8.) večer hovorca eurokomisie pre AFP.
V prípade hydiny a medu prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený v piatok (4. 9.). Ak výsledky kontroly budú presvedčivé a krajiny EÚ ich schvália, vývoz hydiny z Brazílie do EÚ by mohol byť opäť povolený už v nasledujúcich týždňoch. V prípade hovädzieho mäsa by však oneskorenia mohli byť dlhšie.
„Vzhľadom na dĺžku produkčných cyklov pre príslušné druhy zvierat sa dátum, od ktorého by Brazília mohla certifikovať súlad s požiadavkami EÚ, líši v závislosti od odvetvia,“ vysvetlil hovorca EK.
Eurokomisia sa snaží potvrdiť, že vie byť ostražitá pri dovoze agrokomodít z krajín Mercosuru po tom, ako zástupcovia agrosektora v EÚ a Francúzska v januári 2026 ostro kritizovali podpis dohody o voľnom obchode s krajinami Mercosuru - Argentínou, Brazíliou, Uruguajom a Paraguajom.
Brazília bola v máji vyradená zo zoznamu krajín, ktoré dodržiavajú pravidlá EÚ o intenzívnom používaní antibiotík v chove hospodárskych zvierat - po tlaku európskeho poľnohospodárskeho sektora.
V roku 2025 bola Brazília druhým najväčším vývozcom hovädzieho mäsa do EÚ s viac ako 92.000 tonami hovädzích výrobkov v hodnote vyše 713 miliónov eur.
Podľa predpisov EÚ je používanie antimikrobiálnych látok na zvýšenie výnosov v chove hospodárskych zvierat zakázané. Zvieratá sa tiež nemôžu liečiť antimikrobiálnymi látkami určenými na ľudské infekcie. Tieto opatrenia sú súčasťou únijnej politiky zameranej na boj proti rezistencii baktérií na lieky tým, že sa zabráni zbytočnej liečbe antibiotikami.
AFP pripomenula, že v posledných rokoch na celom svete došlo k „explózii“ počtu infekcií rezistentných na lieky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú superbaktérie rezistentné na antimikrobiálne látky priamo zodpovedné za viac ako milión ľudských úmrtí a každoročne prispievajú k takmer piatim miliónom ďalších úmrtí.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)