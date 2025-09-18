< sekcia Ekonomika
EÚ doviezla z Ruska v 1. štvrťroku tovar za 8,7 miliardy eur
Autor TASR
Berlín 18. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) doviezla v prvom štvrťroku tohto roka z Ruska napriek početným sankciám tovar v hodnote 8,7 miliardy eur, napísal vo štvrtok nemecký denník Bild s odvolaním sa na údaje Inštitútu pre ekonomický výskum (IW) v Kolíne nad Rýnom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prvom štvrťroku 2021 dosiahol dovoz EÚ z Ruska celkovú hodnotu 30,6 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roku 2022 to bolo 63 miliárd eur, čo bolo odrazom prudkého nárastu cien ropy a plynu, poznamenala expertka IW pre zahraničný obchod Samina Sultanová.
Väčšina členských štátov EÚ už nedováža fosílne palivá z Ruska, s výnimkou Maďarska, Slovenska a do istej miery Francúzska a Španielska, uviedol Bild. Podľa ekonomického inštitútu mal dovoz zemného plynu do Únie v prvom štvrťroku hodnotu 4,4 miliardy eur. Blok zároveň doviezol ropu v hodnote 1,4 %, čo je takmer o 93 % menej v porovnaní so situáciou pred začiatkom ruskej vojny proti Ukrajine. Napriek tomu plyn a ropa zostávajú medzi piatimi najčastejšie dovážanými komoditami z Ruska, poznamenali noviny.
Medzi najobľúbenejšie importované tovary naďalej patrili hnojivá v hodnote 549,95 milióna eur, oceľ a železo (725,84 milióna eur) a nikel (261,09 milióna eur).
Obchod naďalej funguje aj opačným smerom, EÚ však dováža o niečo viac ako vyváža, priblížila Sultanová. V prvom štvrťroku 2025 sa do Ruska vyviezol tovar v hodnote 7,9 miliardy eur, predovšetkým stroje a liečivá. Za rovnaké obdobie roka 2021 to bolo 21,3 miliardy eur. V roku 2024 doviezlo Nemecko z Ruska tovar v hodnote 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo príjmy z vývozu druhým smerom dosiahli 7,6 miliardy eur, uzavrel Bild.
