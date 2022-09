EÚ dúfa, že do dvoch rokov uzavrie dohodu o obchode s Indonéziou

Jakarta 20. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) dúfa, že do dvoch rokov uzavrie dohodu o voľnom obchode s Indonéziou napriek sporom s najväčšou ekonomikou juhovýchodnej Ázie o palmový olej a nikel. Uviedol to v utorok eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Myslíme si, že do polovice roku 2024 je možné uzavrieť komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve," povedal Dombrovskis novinárom v indonézskom hlavnom meste Jakarta. "Vidíme, že je tu obnovená dynamika a dúfame, že na tom budeme stavať," dodal.



Obe strany otvorili bilaterálne rokovania o obchodnej dohode v roku 2016, ale ich pokrok sa zastavil po zavedení obmedzení v EÚ na používanie biopalív na báze palmového oleja a indonézskom embargu na vývoz niklu.



Podľa Dombrovskisa spory je potrebné vyriešiť rokovaním a prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Indonézia a Malajzia sa už pre spor o biopalivá odvolali na WTO.



EÚ zase podala proti Indonézii námietku na pôde WTO v súvislosti s dočasným embargom na vývoz surovín používaných na výrobu nehrdzavejúcej ocele, vrátane niklu.



Eurokomisár pre obchod je v Indonézii na stretnutí ministrov skupiny G20 - 20 najväčších ekonomík sveta. Má tiež informovať indonézskych predstaviteľov o navrhovanom európskom zákone o zákaze dovozu do EÚ, ktorý prispieva k odlesňovaniu.



Text zákona, ktorý ešte nie je konečný, sa dotkne viacerých indonézskych sektorov vrátane produkcie dreva, palmového oleja a kaučuku.



"Samozrejme, že to na indonézskej strane vyvoláva otázky, takže vysvetlíme, ako to bude fungovať, a ubezpečíme indonézsku stranu, že ide o environmentálne opatrenie, a nie o opatrenie na zabránenie prístupu na trh EÚ," povedal Dombrovskis.



Obchod s tovarom medzi EÚ a Indonéziou dosiahol vlani 24,7 miliardy USD (24,73 miliardy eur).



(1 EUR = 0,9986 USD)