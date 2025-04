EÚ dúfa, že Trumpove clá môžu posunúť dohodu s Mercosurom do cieľa

Brusel 17. apríla (TASR) - Prízrak transatlantickej obchodnej vojny vyvoláva nádeje, že dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a štyrmi juhoamerickými krajinami zo združenia Mercosur by mohla dostať definitívnu zelenú napriek dlhodobému odporu Francúzska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



EÚ je nútená vyrovnať sa s čoraz väčšími problémami v obchode s USA. Je tak presvedčená, že je čas hľadať príležitosti inde.



„Globálna rovnováha sa mení a potrebujeme nových obchodných partnerov veľmi rýchlo,“ povedal minulý víkend nastupujúci nemecký kancelár Friedrich Merz.



Na to je však potrebné presvedčiť aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby podporil dohodu EÚ s členmi bloku Mercosur: Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, napriek odporu francúzskych farmárov.



Dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu pre 700 miliónov zákazníkov po dvadsiatich piatich rokoch vyjednávaní schválila Európska komisia v decembri minulého roku. Musia ju však podpísať členské štáty a schváliť Európsky parlament.



Macron by sa teraz mohol pozerať na dohodu priaznivejšie, domnieva sa Merz.



Podľa diplomatického zdroja z Paríža vzhľadom na to, že sa návrh dohody nezmenil, jej súčasná podoba je pre Francúzsko neprijateľná.



Predstavitelia EÚ však veria, že môžu presvedčiť krajiny, ktoré sú proti dohode s Mercosurom vďaka ponuke finančnej podpory, napríklad pre farmárov, ktorých zasiahne nárast dovozu z Južnej Ameriky.



EÚ tvárou v tvár nepredvídateľnému americkému partnerovi zintenzívnila úsilie o uzavretie ďalších obchodných dohôd. Minulý týždeň sa napríklad rozhodla začať rozhovory so Spojenými arabskými emirátmi.



V Bruseli zároveň narastá pocit, že v súčasnej situácii nemusí byť francúzska opozícia neprekonateľná. Ale na schválenie dohody so združením Mercosur je potrebné získať podporu najmenej 15 z 27 štátov EÚ, ktoré predstavujú minimálne 65 % populácie. Francúzsko dúfalo, že vytvorí blokujúcu menšinu, ale vzhľadom na súčasnú situáciu sa mu to nemusí podariť.



Zatiaľ čo Poľsko je stále proti dohode s Mercosurom, zdá sa, že v Rakúsku, ktoré je ďalším významným oponentom, došlo k zmene názoru po tom, čo Trump zaviedol rozsiahle clá.



Rakúsky minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer teraz dohodu podporuje, aj keď trojkoaličná vláda v krajine je oficiálne proti.



Odmietavý postoj Francúzska čelí kritike aj doma. Guvernér tamojšej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau minulý týždeň informoval Macrona, že takéto dohody „by mohli zmierniť colné šoky spojené s obchodnou politikou USA“.



V prípade dohody so združením Mercosur by sa uľahčil vývoz automobilov, strojov, farmaceutických výrobkov a alkoholických nápojov z EÚ. Výmenou za to by juhoamerické štáty mohli vyvážať mäso, cukor, ryžu a sójové bôby do Európy, čo znepokojuje farmárov, ktorí sa obávajú lacnejšieho tovaru. Farmári poukazujú tiež na menej prísne predpisy v krajinách Mercosur a organizujú protesty po celej Európe.



Predsedajúcou krajinou EÚ je v súčasnosti Poľsko, ktoré patrí medzi odporcov dohody. Neočakáva sa preto, že bude presadzovať hlasovanie. Ale v júli ho vystrieda Dánsko. Táto otázka sa môže opäť vrátiť do programu rokovaní.