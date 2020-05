EÚ: Emisie skleníkových plynov v priemysle a energetike vlani klesli

Brusel 5. mája (TASR) - Emisie skleníkových plynov generované priemyslom a energetickými spoločnosťami v EÚ sa v roku 2019 výrazne znížili. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK).



Podľa správy EK emisie skleníkových plynov od všetkých prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), klesli v roku 2019 o 8,7 percenta v porovnaní s úrovňami v roku 2018.



V rámci EU ETS sa od všetkých prevádzkovateľov vyžadovalo, aby do 31. marca 2020 nahlásili svoje overené emisie za rok 2019 a aby do 30. apríla 2020 odovzdali dostatočné množstvo povoleniek na pokrytie týchto emisií.



Všetky údaje - vzťahujú sa na obdobie pred zdravotnou krízou spojenou s COVID-19 - sú verejne dostupné na webovej stránke Európskej únie týkajúcej sa transakcií s emisiami.



Komisia skonštatovala, že prechod z uhlia a lignitu na obnoviteľné energie a plyn je zodpovedný za zníženie emisií v sektore energetiky o 15 %, zatiaľ čo emisie vyprodukované priemyslom klesli o 2 %.



Na druhej strane, odvetvie letectva v roku 2019 spôsobilo zvýšenie skleníkových emisií o 1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Výkonný podpredseda EK pre európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že systém EÚ pre obchodovanie s emisiami je dôležitým nástrojom na obmedzenie emisií a stimulovanie ich ďalšieho znižovania prostredníctvom stanovovania ceny za uhlík.



"Oceňujem úsilie vynaložené na dodržanie stanoveného termínu aj napriek zložitým okolnostiam a som povzbudený znížením emisií, ku ktorému došlo minulý rok. Keďže chceme v nasledujúcich rokoch revidovať systém EÚ pre obchodovanie s emisiami, ten sa môže stať ešte silnejším nástrojom na splnenie našich cieľov v oblasti európskej ekologickej dohody a našich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody a zároveň môže zmodernizovať naše hospodárstvo a energiu, ktorá ho poháňa," opísal situáciu Timmermans.



Systém EU ETS je základným kameňom politiky Únie v oblasti boja proti zmenám klímy. Týka sa priemyselných odvetví, ktoré produkujú približne 45 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Obmedzuje emisie z viac ako 11.000 elektrární, priemyselných závodov a leteckých spoločností.



Spravodajca TASR Jaromír Novak