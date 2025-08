EÚ finalizuje spoločné vyhlásenie s detailmi o clách zo strany USA

Brusel 5. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) je vo vysoko pokročilom štádiu rokovaní o spoločnom vyhlásení s USA, ktoré bude obsahovať podrobnosti vo veci dohody o clách a obchode z 27. júla. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Reuters s odkazom na nemenovaného vysokého predstaviteľa EÚ, informuje spravodajca TASR.



Uvedený predstaviteľ zároveň potvrdil, že EÚ má pri 15-percentných clách pre vývoz svojich tovarov do Spojených štátov istotu, že dohodnuté sadzby sú komplexné, čo je rozdiel oproti dohodám, ktoré niektoré iné krajiny uzavreli s Washingtonom.



„Rokovania o spoločnom vyhlásení s USA, ktoré bude obsahovať viac podrobností, sú v pokročilom štádiu, text je vo všeobecnosti pripravený a Únia čaká na odpoveď Washingtonu, aby veci dokončila,“ uviedol predstaviteľ EÚ. Odmietol však uviesť presný dátum zverejnenia tohto vyhlásenia, pričom pripomenul, že diskusie o oceli trvajú dlhšie, než sa čakalo, z dôvodu potreby riešiť otázky súvisiace s množstvami vyvážanej ocele.



Hovorca Európskej komisie v pondelok (4. 8.) naznačil, že EÚ po dosiahnutí dohody s prezidentom Donaldom Trumpom pozastaví svoje dva balíky odvetných opatrení za americké clá na šesť mesiacov. Protiopatrenia Bruselu voči USA mali nadobudnúť platnosť 7. augusta na obdobie šesť mesiacov.



Odvetné clá EÚ boli rozdelené na dve časti. Prvý balík mal byť reakciou na americké clá na oceľ a hliník a druhý na Trumpove všeobecné clá a clá na automobily. Očakáva sa, že pozastavenie protiopatrení formálne nadobudne účinnosť v utorok.



Agentúra Reuters upozornila, že colná dohoda medzi EÚ a USA necháva mnoho otvorených otázok vrátane colných sadzieb na liehoviny. Trumpov výkonný príkaz z minulého týždňa, ktorým boli stanovené clá na väčšinu tovarov z EÚ na úrovni 15 %, nezahŕňal výnimky napríklad pre autá a autodiely, aj preto predstavitelia EÚ očakávajú ďalšie Trumpove výkonné príkazy.



Colný rámec sa bude široko vzťahovať na vývoz EÚ s výnimkou ocele a hliníka, uviedol vysoký predstaviteľ. Sadzba 15 % sa bude vzťahovať aj na autá a autodiely bez kvót alebo obmedzení.



„To, čo sme v rámci dohody získali, je najlepšie dostupné riešenie. EÚ neoslavuje 15-percentnú sadzbu, ale považuje ju za veľmi dobrú dohodu v porovnaní s ostatnými krajinami,“ uviedol predstaviteľ EÚ.



Pripomenul, že clá na farmaceutické výrobky a polovodiče z EÚ sú v súčasnosti nulové, ale ak sa zvýšia v dôsledku súčasného amerického vyšetrovania dovozu týchto produktov, nepresiahnu už dohodnutý 15-percentný strop.



EÚ pracuje s americkou stranou aj na finalizácii zoznamu základných produktov, ktoré budú oslobodené od amerických ciel, čo je proces, ktorý podľa vysokého úradníka EÚ bude trvať „určitý čas“, lebo Brusel sa snaží dostať čo najviac produktov na zoznam tovarov oslobodených od ciel.



Vývoz automobilov a automobilových súčiastok z EÚ do USA v súčasnosti čelí 27,5-percentnému colnému zaťaženiu, júlová dohoda medzi Bruselom a Washingtonom však tieto clá takisto zníži na 15 %, k čomu by podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ malo dôjsť „veľmi skoro“.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)