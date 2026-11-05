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EÚ finančne podporí novú generáciu spoločností na navrhovanie čipov
Zmobilizuje investície vo výške 525 miliónov eur.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že Európska platforma na navrhovanie čipov, ktorá bola spustená vo štvrtok, zmobilizuje investície vo výške 525 miliónov eur s cieľom stimulovať novú generáciu európskych spoločností na navrhovanie čipov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Projekt spustila výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová ako kľúčovú iniciatívu v rámci zákona EÚ o čipoch.
Komisia spresnila, že dizajn čipov je základnou fázou hodnotového reťazca polovodičov, kde sa objavuje veľká časť inovácií v tomto odvetví. Európske spoločnosti zaoberajúce sa dizajnom čipov v súčasnosti predstavujú menej ako 1 % celosvetových príjmov v tomto segmente. Nová výrobná kapacita v EÚ bude udržateľná len vtedy, ak bude po nej dostatočný dopyt a veľká časť tohto dopytu musí pochádzať od európskych dizajnérov.
Európska platforma na navrhovanie čipov (eurocdp.eu) poskytne spoločnostiam na navrhovanie čipov prístup k nástrojom na ich navrhovanie, službám na podporu navrhovania, blokom duševného vlastníctva, ako aj prístup k výrobnej kapacite na platforme.
Startupy a spoločnosti môžu požiadať o financovanie na európskej platforme pre navrhovanie čipov. Začínajúcim podnikom sú k dispozícii granty až do výšky 100.000 eur na prototypovanie. Rozvinutejšie startupy môžu požiadať o granty vo výške 16 miliónov eur, ktoré im pomôžu pokryť náklady na vývoj čipov smerom ku komercializácii. Začínajúce podniky a malé a stredné podniky môžu pri podávaní žiadosti o prístup získať aj usmernenia od Európskej siete kompetenčných centier pre čipy.
Prostredníctvom grantov sú k dispozícii verejné investície EÚ a členských štátov v celkovej výške 440 miliónov eur. Súvisí to s ďalšími investíciami vo výške 85 miliónov eur do infraštruktúry cloudovej platformy, prevádzkovania podporných služieb a vývoja nástrojov na navrhovanie čipov s otvoreným zdrojovým kódom.
Časť celkových finančných prostriedkov vo výške 285 miliónov eur pochádza z rozpočtu EÚ a ďalších 240 miliónov eur pochádza od zúčastnených štátov spoločného podniku pre čipy. Na programoch rozvoja podnikov v rámci platformy EuroCDP sa zúčastňuje 20 startupov, ktoré absolvujú technickú a komerčnú odbornú prípravu s cieľom premeniť svoje nápady na produkty pripravené na uvedenie na trh.
Cieľom zákona EÚ o čipoch je posilniť ekosystém polovodičov v EÚ, zabezpečiť odolnosť dodávateľských reťazcov a znížiť vonkajšiu závislosť. Európska komisia v júni 2026 navrhla balík opatrení v oblasti technologickej suverenity, ktorý zahŕňa zákon o čipoch 2.0, s kľúčovým cieľom zvýšiť dopyt po čipoch a podporiť navrhovanie a výrobu pokročilých a bežných čipov v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Projekt spustila výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová ako kľúčovú iniciatívu v rámci zákona EÚ o čipoch.
Komisia spresnila, že dizajn čipov je základnou fázou hodnotového reťazca polovodičov, kde sa objavuje veľká časť inovácií v tomto odvetví. Európske spoločnosti zaoberajúce sa dizajnom čipov v súčasnosti predstavujú menej ako 1 % celosvetových príjmov v tomto segmente. Nová výrobná kapacita v EÚ bude udržateľná len vtedy, ak bude po nej dostatočný dopyt a veľká časť tohto dopytu musí pochádzať od európskych dizajnérov.
Európska platforma na navrhovanie čipov (eurocdp.eu) poskytne spoločnostiam na navrhovanie čipov prístup k nástrojom na ich navrhovanie, službám na podporu navrhovania, blokom duševného vlastníctva, ako aj prístup k výrobnej kapacite na platforme.
Startupy a spoločnosti môžu požiadať o financovanie na európskej platforme pre navrhovanie čipov. Začínajúcim podnikom sú k dispozícii granty až do výšky 100.000 eur na prototypovanie. Rozvinutejšie startupy môžu požiadať o granty vo výške 16 miliónov eur, ktoré im pomôžu pokryť náklady na vývoj čipov smerom ku komercializácii. Začínajúce podniky a malé a stredné podniky môžu pri podávaní žiadosti o prístup získať aj usmernenia od Európskej siete kompetenčných centier pre čipy.
Prostredníctvom grantov sú k dispozícii verejné investície EÚ a členských štátov v celkovej výške 440 miliónov eur. Súvisí to s ďalšími investíciami vo výške 85 miliónov eur do infraštruktúry cloudovej platformy, prevádzkovania podporných služieb a vývoja nástrojov na navrhovanie čipov s otvoreným zdrojovým kódom.
Časť celkových finančných prostriedkov vo výške 285 miliónov eur pochádza z rozpočtu EÚ a ďalších 240 miliónov eur pochádza od zúčastnených štátov spoločného podniku pre čipy. Na programoch rozvoja podnikov v rámci platformy EuroCDP sa zúčastňuje 20 startupov, ktoré absolvujú technickú a komerčnú odbornú prípravu s cieľom premeniť svoje nápady na produkty pripravené na uvedenie na trh.
Cieľom zákona EÚ o čipoch je posilniť ekosystém polovodičov v EÚ, zabezpečiť odolnosť dodávateľských reťazcov a znížiť vonkajšiu závislosť. Európska komisia v júni 2026 navrhla balík opatrení v oblasti technologickej suverenity, ktorý zahŕňa zákon o čipoch 2.0, s kľúčovým cieľom zvýšiť dopyt po čipoch a podporiť navrhovanie a výrobu pokročilých a bežných čipov v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)