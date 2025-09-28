< sekcia Ekonomika
EÚ finančne podporí rozvoj zelenej energie v Afrike
Balík podpory oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová v sobotu (27. 9.) vo videoodkaze pre festival Global Citizen Festival v New Yorku.
Autor TASR
Brusel 28. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) poskytne viac ako 545 miliónov eur na podporu rozvoja produkcie energie šetrnej k životnému prostrediu v Afrike, uviedla Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Financie majú pomôcť pri riešení problému s nedostatkom energie. V Afrike stále žije bez elektriny takmer 600 miliónov ľudí.
„Potenciál Afriky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je obrovský,“ uviedla EK. Investície do solárnej, veternej, vodnej a geotermálnej energie nie sú podľa EK len morálnou a rozvojovou nevyhnutnosťou, ale aj strategickým rozhodnutím, ktoré posilňuje dodávateľské reťazce a do roku 2030 môže vytvoriť až 38 miliónov „zelených“ pracovných miest.
Balík podpory oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová v sobotu (27. 9.) vo videoodkaze pre festival Global Citizen Festival v New Yorku. Konkrétne projekty zahŕňajú rozvoj veternej a vodnej energie v Lesote a výstavbu vysokonapäťovej prenosovej sústavy v Pobreží Slonoviny s cieľom zlepšiť regionálnu distribúciu elektrickej energie.