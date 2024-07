EÚ finančne pomôže farmárom v Rakúsku, Česku a Poľsku

Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla mobilizovať 77 miliónov eur z poľnohospodárskej rezervy na podporu poľnohospodárov zo sektorov ovocia, zeleniny a vinohradníctva a vinárstva v Rakúsku, Česku, Poľsku a Portugalsku.



Komisia spresnila, že v rámci svojich návrhov, na podnet členských krajín Európskej únie (EÚ), vyčleňuje 10 miliónov eur pre Rakúsko, 15 miliónov eur pre Česko, 37 miliónov eur pre Poľsko a 15 miliónov eur pre Portugalsko. Tieto krajiny môžu finančnú podporu EÚ doplniť vnútroštátnymi finančnými prostriedkami až o 200 percent.



Finančná pomoc nasleduje po tom, ako na jar tohto roku Česko, časti Rakúska a časti Poľska postihli bezprecedentné mrazy, ktoré po nezvyčajne miernych teplotách v marci výrazne ovplyvnili sady a vinohrady. Ďalšie škody boli v Poľsku spôsobené krupobitím.



Komisia zohľadnila, že príslušné oblasti a podiel agrovýroby sú významné a ohrozujú hospodársku životaschopnosť dotknutých poľnohospodárskych podnikov. Vnútroštátne orgány rozdelia pomoc priamo poľnohospodárom s cieľom kompenzovať ich hospodárske straty.



Rakúsko, Česko a Poľsko budú musieť EK oznámiť podrobnosti vykonávania opatrení, najmä kritériá použité na výpočet individuálnej pomoci, zamýšľaný vplyv opatrenia, jeho hodnotenie a opatrenia prijaté na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže a nadmernej kompenzácii.



Výrobcovia vína v Portugalsku trpia nerovnováhou na trhu, ktorá sa môže zmeniť na dlhotrvajúcu a širšiu krízu. Bezprecedentné hromadenie zásob v Portugalsku je spôsobené poklesom predaja červeného vína v kombinácii so zvýšením produkcie v minulom roku. Portugalsko bolo v roku 2023 členským štátom s najvyšším nárastom výroby v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Podporný balík, ktorý predložila eurokomisia, bude financovať dočasnú krízovú destiláciu v tejto krajine s cieľom odstrániť niektoré objemy a obnoviť rovnováhu trhu. Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, alkohol získaný destiláciou sa môže použiť len na priemyselné účely, ako je dezinfekcia, farmaceutický a energetický účel.



Vnútroštátne orgány môžu rozdeliť pomoc výrobcom vína, vinárskym družstvám, liehovarom a vinárskym podnikom a stanovia pravidlá pre podávanie žiadostí o podporu. Portugalsko oznámi EK vykonávanie opatrenia, najmä pokiaľ ide o množstvá vína stiahnuté z trhu pre každý región.



S cieľom riešiť väčšie výzvy, ktorým čelí sektor vinohradníctva a vinárstva EÚ, EK nedávno zriadila skupinu na vysokej úrovni pre vinársku politiku, ktorá by mala predložiť odporúčania pre budúci politický vývoj do začiatku roka 2025.



Platby cez núdzovú finančnú podporu poľnohospodárom v Česku, Rakúsku a Poľsku sa musia uskutočniť do 31. januára 2025, zatiaľ čo podpora prijímateľom na dočasnú mimoriadnu krízovú destiláciu v Portugalsku sa musí vyplatiť do 30. apríla 2025.