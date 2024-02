EÚ formou finančných záruk podporí rekonštrukciu Ukrajiny

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spolu s Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC) podpísali dohodu o záruke na podporu investícií, ktoré prispejú k inkluzívnej a udržateľnej rekonštrukcii Ukrajiny.



Komisia spresnila, že prostredníctvom tejto dohody EÚ poskytne 90 miliónov eur vo forme finančných záruk IFC, členovi skupiny Svetovej banky. Udeje sa tak v rámci programu IFC Better Futures Program (BFP).



Očakáva sa, že zmobilizované investície súkromného sektora v rámci tohto programu dosiahnu vyše 500 miliónov eur naprieč rôznymi sektormi vrátane základnej infraštruktúry a priemyslu. ale aj podpory dekarbonizácie a ochrany živobytia občanov Ukrajiny.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v správe pre médiá upozornil, že táto dohoda je ďalším príkladom vynikajúcej spolupráce s IFC v spoločnom úsilí o zvýšenie investícií na Ukrajine. Spresnil, že záruka Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj Plus (EFSD+) pomôže obnoviť infraštruktúru Ukrajiny, podporí jej podnikateľský sektor a posilní odolnosť jej hospodárstva.



V roku 2022 IFC spustila Akčný program ekonomickej odolnosti (ERA) v hodnote dvoch miliárd USD na podporu súkromného sektora Ukrajiny. Odvtedy IFC poskytla financovanie vo výške viac ako 650 miliónov USD a zmobilizovala vyše 400 miliónov USD na podporu technologického sektora, agrobiznisu, kritického exportu a importu a financovania malých a stredných podnikov. IFC dopĺňa spoločné úsilie skupiny Svetovej banky pomáhať ukrajinským podnikom udržať sa nad vodou a umožniť vláde z Kyjeva poskytovať základné služby a vykonávať kritické opravy infraštruktúry.



Komisia pripomenula, že celková podpora EÚ pre Ukrajinu a jej ľud od začiatku ruskej invázie predstavuje viac ako 88 miliárd eur. Zahŕňa to príspevky inštitúcií EÚ a členských štátov na ekonomickú, finančnú, vojenskú a humanitárnu podporu, ako aj na prijímanie ukrajinských utečencov v členských štátoch EÚ.



IFC je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá ponúka investičné, poradenské a správcovské služby na podporu rozvoja súkromného sektora v menej rozvinutých krajinách. Je členom skupiny Svetovej banky a má sídlo v americkom hlavnom meste Washington.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)