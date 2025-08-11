< sekcia Ekonomika
EÚ hľadá pomoc pri príprave paktu
Komisia zverejnila výzvu na predkladanie dôkazov, ktoré by mali slúžiť ako usmernenie pre rozvoj Paktu pre východné pohraničné regióny.
Autor TASR
Brusel 11. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výzvu na predkladanie dôkazov, ktoré by jej mali poslúžiť pri prípravu Paktu pre východné pohraničné regióny. Tento chce EK predložiť do konca roka 2025, informuje spravodajca TASR.
Komisia zverejnila výzvu na predkladanie dôkazov, ktoré by mali slúžiť ako usmernenie pre rozvoj Paktu pre východné pohraničné regióny. Pakt, ktorého prijatie sa očakáva do konca roka 2025, preskúma opatrenia na prekonanie prekážok sociálno-ekonomického rozvoja a zároveň posilní civilnú pripravenosť a bezpečnosť vo východných regiónoch členských krajín Európskej únie (EÚ).
Exekutíva EÚ už navrhla cielené podporné opatrenia pre tieto regióny vrátane strednodobého preskúmania politiky súdržnosti na podporu hospodárskej transformácie, odolnosti a iniciatív súvisiacich s obranou. Navrhla aj posilnený rozpočet pre pohraničné regióny vo viacročnom finančnom rámci na roky 2028 - 2034.
Výkonný podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto v správe pre médiá upozornil, že východné pohraničné regióny nie sú len štátne hranice niektorých krajín, ale sú to európske hranice.
„Zapojenie EÚ do týchto regiónov je kľúčové pre ochranu našich spoločných európskych hodnôt. Máme zodpovednosť zabezpečiť, aby sa ľudia žijúci v týchto oblastiach cítili bezpečne, aby boli chránení a podporovaní. Pakt pre východné pohraničné regióny bude slúžiť ako plán na riešenie ich špecifických výziev a ponúkne riešenia na mieru na podporu rozvoja a jasnú víziu podpory na úrovni celej Únie,“ spresnil Fitto.
Prvým krokom v procese konzultácií je výzva na predkladanie dôkazov, ktorá je určená predovšetkým pre národné a miestne orgány, podniky, organizácie občianskej spoločnosti, mládež a akademickú obec. Výzva je otvorená do 4. septembra na portáli EK s názvom Vyjadrite svoj názor (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
