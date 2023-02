EÚ hlási, že obchodná dohoda s Novým Zélandom je bližšie k ratifikácii

Brusel 17. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že obchodná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom je bližšie k ratifikácii. Komisia ju už zaslala Rade EÚ na podpis.



Očakáva sa, že vďaka tejto dohode sa dvojstranný obchod zvýši až o 30 %, pričom ročný vývoz EÚ môže narásť o 4,5 miliardy eur. Investície EÚ na Novom Zélande majú potenciál vzrásť až o 80 %. Clá pre spoločnosti z EÚ sa už od prvého roku uplatňovania dohody môžu znížiť približne o 140 miliónov eur ročne.



Dohoda ponúkne podnikom nové vývozné príležitosti pre veľké aj malé podniky a to vďaka zrušeniu všetkých ciel na vývoz z EÚ na Nový Zéland a otvoreniu novozélandského trhu so službami v kľúčových odvetviach, ako sú finančné služby, telekomunikácie, námorná doprava a doručovacie služby. Zabezpečené bude nediskriminačné zaobchádzanie s investormi z EÚ na Novom Zélande a, naopak, zlepší sa prístup európskych spoločností k zákazkám týkajúcim sa verejného obstarávania tovaru, služieb, prác a koncesií na stavebné práce na Novom Zélande, uľahčia sa toky údajov a pôjde o predvídateľný a transparentný digitálny obchod a bezpečné on-line prostredie pre spotrebiteľov.



Dohoda zachováva prísne normy ochrany osobných údajov, zabezpečuje pomoc malým podnikom, aby mohli vyvážať viac, a dôjde k výraznému zníženiu požiadaviek na dodržiavanie predpisov a postupov s cieľom umožniť rýchlejší tok tovaru.



Nový Zéland sa zaviazal, že bude chrániť a presadzovať práva duševného vlastníctva v súlade s normami EÚ.



Keď sa dohoda začne uplatňovať, poľnohospodári v EÚ budú mať lepšie príležitosti predávať svoju produkciu na Novom Zélande. Hneď od prvého dňa sa zrušia clá na kľúčový vývoz z EÚ, ako je bravčové mäso, víno a šumivé víno, čokoláda, cukrovinky a sušienky.



Agrosektor EÚ pocíti aj iné výhody. V dohode sa zavádza ochrana mnohých vín a liehovín z EÚ (takmer 2000 produktov) vrátane značky Tokaj. Na Novom Zélande bude chránených aj 163 najznámejších tradičných výrobkov EÚ so zemepisným označením.



Dohoda zohľadňuje záujmy výrobcov z EÚ, ktorí vyrábajú citlivé agroprodukty: niektoré mliečne výrobky, hovädzie a ovčie mäso, etanol či kukuricu cukrovú. V týchto odvetviach nedôjde k liberalizácii obchodu, bude však platiť dovoz z Nového Zélandu s nulovým alebo nižším clom v obmedzených množstvách (colné kvóty).



Vôbec prvýkrát sa v obchodnej dohode EÚ objavila osobitná kapitola o udržateľných potravinových systémoch, osobitný článok o obchode a rodovej rovnosti a osobitné ustanovenie o reforme obchodu a dotácií na fosílne palivá. Nadobudnutím platnosti dohody sa liberalizuje aj environmentálny tovar a služby.



Keď Rada EÚ prijme rozhodnutie o podpise, Únia aj Nový Zéland môžu dohodu podpísať. Jej znenie sa potom odošle Európskemu parlamentu. Po schválení europoslancami môže Rada EÚ prijať rozhodnutie o uzavretí dohody a hneď, ako Nový Zéland oznámi, že ukončil ratifikačný postup, dohoda môže začať platiť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)