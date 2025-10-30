< sekcia Ekonomika
Eurokomisia: Vývoz agropotravinárskych produktov sa v júli 2025 zvýšil
Spojené kráľovstvo zostalo aj v júli hlavnou destináciou (23 %) pre odber agropotravinárskych produktov Únie.
Brusel 30. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že vývoz agropotravinárskych produktov z členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v júli 2025 zvýšil. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Najnovšia správa EK o obchode s agropotravinárskymi produktmi ukazuje, že vývoz agropotravinárskych komodít z EÚ sa v júli 2025 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil a dosiahol 20,7 miliardy eur. Prebytok obchodu s agropotravinárskymi produktmi EÚ sa v júli zvýšil o 19 % a dosiahol 4,6 miliardy eur.
Vývoz agropotravinárskych produktov z EÚ dosiahol v júli 2025 20,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 8 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, ale podobnú úroveň ako v júli 2024. Od januára dosiahol kumulatívny vývoz agrokomodít a potravinárskych výrobkov z EÚ 139,4 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 2 % (+ 2,7 miliardy eur) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024, a to najmä v dôsledku vyšších cien.
Aj dovoz agropotravinárskych produktov do EÚ sa v júli medzimesačne zvýšil, o 5 %, dosiahol hodnotu 16,1 miliardy eur. Dovozy boli o 10 % vyššie ako v júli 2024.
Od januára dosiahol kumulatívny dovoz týchto produktov do EÚ 113 miliárd eur. To predstavuje nárast o 14,9 miliardy EUR (+15 %) v porovnaní s rokom 2024, čo sa vysvetľuje najmä zvýšenými cenami niektorých dovážaných komodít, ako sú kakao a káva.
Najväčší nárast zaznamenal dovoz tovarov z Pobrežia Slonoviny (+ 2,2 miliardy eur, +59 %) a Kanady (+1,3 miliardy eur, +93 %).
Dovoz agropotravinárskych produktov z Ruska sa aj v júli znižoval, v tomto mesiaci klesol o 70 % (-561 miliónov eur), čo potvrdzuje všeobecný klesajúci trend tohto druhu dovozov z Ruskej federácie.
