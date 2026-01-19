< sekcia Ekonomika
EÚ hovorí o požiadavkach na verejné obstarávanie pre green technológie
EÚ sa snaží posilniť svoj priemysel po tom, čo vysoké náklady na energie, lacnejší čínsky dovoz a americké clá negatívne ovplyvnili európskych výrobcov.
Autor TASR
Brusel 19. januára (TASR) - Európska únia plánuje zaviesť minimálne požiadavky na verejné obstarávanie kľúčových zelených technológií so značkou „vyrobené v Európe“. Cieľom je podporiť európsky priemysel a znížiť závislosť od dovozov z Číny, uvádza sa v návrhu Európskej komisie (EK), o ktorom v pondelok informovala tlačová agentúra Reuters, uvádza bruselský spravodajca TASR.
EÚ sa snaží posilniť svoj priemysel po tom, čo vysoké náklady na energie, lacnejší čínsky dovoz a americké clá negatívne ovplyvnili európskych výrobcov.
Návrh, ktorý chce eurokomisia predložiť na budúci týždeň, má stanoviť nové pravidlá pre verejné obstarávanie batérií, komponentov pre zariadenia solárnej a veternej energie a elektrické vozidlá.
„EÚ musí konať strategicky, aby zabezpečila a posilnila dlhodobú konkurencieschopnosť svojho priemyslu, a aby sa klimatická transformácia stala hnacou silou priemyselnej prosperity a nie zdrojom deindustrializácie,“ uvádza sa v dokumente EK, ktorý ešte prechádza poslednými úpravami, informovala agentúra Reuters.
Podľa plánu EK batériové systémy zakúpené prostredníctvom verejných súťaží sa 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona budú musieť montovať v EÚ, pričom systém správy batérií (BMS), elektronický systém, ktorý monitoruje a reguluje prevádzku lítiových batérií, a dva ďalšie komponenty budú musieť byť vyrobené v krajinách eurobloku.
Po dvoch rokoch sa pravidlá sprísnia tak, že samotný batériový systém sa bude vyrábať v Európe spolu s niekoľkými jeho kľúčovými komponentmi vrátane batériových článkov.
Komisia chce aj týmto opatrením znížiť závislosť EÚ od dovozu z Číny, ktorá na globálnej scéne dominuje vo výrobe solárnych panelov a batérií, a Únii čoraz viac konkuruje v sektoroch, kde je stále silná vrátane výroby veterných turbín.
Komisia v dokumente za „strategický budíček“ označuje skutočnosť, že podiel EÚ na svetovej priemyselnej produkcii klesol v rokoch 2000 až 2020 z 20,8 % na 14,3 %.
Pripravovaný návrh stanovuje tiež minimálny podiel nízkouhlíkového priemyselného tovaru vyrobeného v EÚ vo verejných zákazkách a vyžaduje, aby sa napájacie káble a infraštruktúra pre nabíjanie elektromobilov vyrábali na pôde EÚ.
Ďalej je snaha, aby priame zahraničné investície vo výške viac ako 100 miliónov eur do strategických sektorov neboli schválené, kým nesplnia nové podmienky, týkajúce sa práce a používania komponentov vyrobených v EÚ.
Reuters pripomína, že vlády členských krajín EÚ sú v názoroch na tieto plány rozdelené. Kým Francúzsko plne podporuje tieto návrhy, Švédsko a Česká republika varujú, že nové pravidlá na obstarávanie by mohli viesť k vyšším cenám v tendroch a ohroziť konkurencieschopnosť eurobloku.
