EÚ: Individuálne vzdelávacie účty podporia rozvoj zručností

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok urobila dôležitý krok v snahe pomôcť členským štátom EÚ splniť cieľ májového sociálneho samitu v Porto, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 percent všetkých dospelých.



Komisia predložila návrhy o individuálnych vzdelávacích účtoch a mikrocertifikátoch, ako bolo stanovené v programe v oblasti zručností a v oznámení o európskom vzdelávacom priestore z roku 2020.



Podľa správy EK vysoká úroveň zručností otvára jednotlivcom nové príležitosti, pôsobí ako záchranná sieť v neistých časoch, podporuje inkluzivitu a poskytuje hospodárstvu kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú na rast a inovácie. A aj úspech digitálnej aj zelenej transformácie závisí od pracovníkov so správnymi zručnosťami.



Po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave sa len málo ľudí zúčastňuje na ďalších vzdelávacích aktivitách, pretože im chýbajú finančné zdroje alebo čas na zlepšenie a získanie nových zručností alebo o možnostiach vzdelávania nevedia. Určitá úroveň digitálnych zručností sa vyžaduje na viac ako 90 % súčasných pracovných miest a takmer vo všetkých odvetviach. Základné digitálne zručnosti však v roku 2019 malo len 56 % dospelých.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti uviedol, že vzdelávanie a odborná príprava by sa nemali skončiť odchodom zo školských lavíc. "Ľudia si musia rozvíjať svoje zručnosti počas celého svojho pracovného života, aby držali krok s rýchlo sa meniacim trhom práce," vysvetlil.



Pri individuálnych vzdelávacích účtoch je cieľom zabezpečiť, aby mal každý prístup k možnostiam odbornej prípravy prispôsobeným individuálnym potrebám, a to kedykoľvek v priebehu života a bez ohľadu na to, či je zamestnaný alebo nie.



Možnosťou je zriadiť individuálne vzdelávacie účty a zakotviť nárok na odbornú prípravu pre dospelých v produktívnom veku. Ďalej treba zostaviť zoznam odbornej prípravy, ktorá bude relevantná pre trh práce, bude mať požadovanú kvalitu a bude oprávnená na financovanie z individuálnych vzdelávacích účtov - tento zoznam by mal byť sprístupnený v rámci digitálneho registra dostupného aj z mobilného zariadenia.



Mikrocertifikátmi by sa mali osvedčovať vzdelávacie výstupy v nadväznosti na malé vzdelávacie skúsenosti (krátky pracovný kurz alebo odborná príprava). Cieľom EK je zabezpečiť, aby mikrocertifikáty fungovali naprieč inštitúciami, podnikmi a sektormi, a to aj cezhranične. V návrhu EK sa zavádzajú aj odporúčania týkajúce sa mikrocertifikátov v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj politiky na trhu práce.



Európsky prístup k mikrocertifikátom je kľúčovou hlavnou iniciatívou v súvislosti s vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.