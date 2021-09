ŠTÚDIA: Investície do softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú ziskové

Brusel 6. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výsledky štúdie analyzujúcej ekonomický vplyv softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (OSS) na hospodárstvo Európskej únie.



Komisia upozornila na odhady, podľa ktorých spoločnosti so sídlom v EÚ investovali v roku 2018 do softvéru s otvoreným zdrojovým kódom približne jednu miliardu eur, čo malo pozitívny vplyv na európske hospodárstvo vo výške 65 až 95 miliárd eur.



Štúdia EK predpovedá, že 10-percentný nárast príspevkov do softvéru s otvoreným zdrojovým kódom by ročne vygeneroval dodatočných 0,4 % až 0,6 % HDP a vytvoril viac ako 600 start-upov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) v celej Únii.



Program OSS umožňuje programátorom spolupracovať na zdokonaľovaní softvéru tým, že nájdu a opravia chyby v kóde, aktualizujú softvér na prácu s novými technológiami a vytvárajú nové funkcie. Skupinový prístup projektov s otvoreným zdrojovým kódom prináša úžitok používateľom softvéru, pretože chyby sú rýchlejšie vyriešené, nové funkcie sa častejšie pridávajú a uvoľňujú a softvér s viacerými programátormi, ktorí hľadajú chyby v kóde, je stabilnejší.



Podľa EK prípadová štúdia ukazuje, že obstaraním softvéru s otvoreným zdrojovým kódom namiesto proprietárneho softvéru by verejný sektor mohol znížiť celkové náklady na vlastníctvo, vyhnúť sa zablokovaniu zo strany dodávateľov a zvýšiť tak svoju digitálnu autonómiu.



Štúdia vyústila do množstva konkrétnych odporúčaní v oblasti verejnej politiky zameraných na dosiahnutie digitálne autonómneho verejného sektora, otvoreného výskumu a inovácií umožňujúcich európsky rast a digitalizovaného a vnútorne konkurencieschopného priemyslu.



Z dlhodobého hľadiska môžu byť výsledky štúdie použité na posilnenie dimenzie OSS pri vývoji budúcich politík softvéru a hardvéru pre priemysel EÚ.



Komisia pripomenula, že od októbra 2020 má vlastnú softvérovú stratégiu s otvoreným zdrojovým kódom (na obdobie rokov 2020 - 2023), ktorá podporuje a využíva transformačný, inovatívny a kolaboratívny potenciál softvéru s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom dosiahnuť všeobecné ciele digitálnej stratégie EÚ a prispievať do programu Digitálna Európa.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)