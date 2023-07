EÚ investuje 45 mld. eur v Latinskej Amerike a Karibiku do roku 2027

Brusel 17. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok počas obchodných rokovaní krajín EÚ a Latinskej Ameriky a Karibiku (LAK), ktoré predchádzali summitu EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), oznámila investície za 45 miliárd eur pre Latinskú Ameriku a Karibik do roku 2027.



Von der Leyenová spresnila, že Globálna investičná agenda EÚ - LAK (GGIA) sa točí okolo niekoľkých pilierov: spravodlivý zelený prechod, inkluzívna digitálna transformácia, ľudský rozvoj a zdravotná odolnosť. Oznámila tiež, že krajiny EÚ (Team Europe) vyčlenili viac ako 45 miliárd eur na podporu posilneného partnerstva s Latinskou Amerikou a Karibikom do roku 2027.



"Spolu sme vytvorili kvalitnú investičnú agendu v prospech oboch našich regiónov. Dohodli sme sa na prioritách sektorov a hodnotových reťazcov, od čistej energie a kritických surovín po zdravie a vzdelávanie. A nejde len o to, koľko míňame, ale aj o to, ako investujeme," uviedla šéfka EK v správe pre médiá a dodala, že EÚ ponúka tie najvyššie environmentálne a sociálne štandardy a transparentnosť.



GGIA obsahuje zoznam viac ako 130 projektov, aby sa spravodlivý zelený a digitálny prechod stal realitou na oboch stranách Atlantiku.



EÚ bude spolupracovať s partnermi z LAK na kritických surovinách (lítium a iné) v Argentíne a Čile, ako aj s Klubom pre kritické suroviny s cieľom posilniť udržateľné dodávateľské reťazce. V Brazílii EÚ bude spolupracovať s vládou a súkromným sektorom na rozšírení telekomunikačných sietí v amazonskom regióne. V Kostarike EÚ pomôže s elektrifikáciou verejnej dopravy a dekarbonizáciou. V Kolumbii Únia pomôže s výstavbou novej linky metra. Na Jamajke pomôže pri nasadzovaní 5G siete na dosiahnutie širokopásmového prístupu na celom ostrove, v Paraguaji podporí modernizáciu elektrickej siete a v Paname vznikne spoločný projekt o všeobecnom prístupe k energii.



V Čile EÚ vytvorila iniciatívu Team Europe Initiative (TEI) pre zelený vodík na podporu investičných príležitostí.



GGIA bude podporovať politiky krajín LAK smerom ku klimaticky neutrálnej ekonomike a odolnej spoločnosti, ktorá žije v súlade s prírodou. EÚ a jej členské štáty vytvorili iniciatívu "Brazílske tropické lesy" a prispejú aj do Amazonského fondu.



Iniciatíva LAC-Health Resilience podporí vývoj miestnych liekov a výroby vakcín a odolnosti zdravotníckych systémov.



Cieľom LAC-Global Green Bonds Initiative je podporiť rozvoj trhu so zelenými dlhopismi v LAC, čím sa mobilizuje kapitál na financovanie udržateľného prechodu.



Oba regióny sa dohodli aj na programe "Inkluzívne spoločnosti" zameranom na riešenie nerovností, zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia a posilnenie sociálnej súdržnosti v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku. Bude podporovať rodovú a sociálnu politiku, vzdelávanie a rozvoj zručností, ochranu a sociálne začlenenie s osobitným dôrazom na ženy a mládež.