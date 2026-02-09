< sekcia Ekonomika
EÚ investuje 700 miliónov eur do linky NanoIC na vývoj polovodičov
Európska únia spustila svoju najväčšiu pilotnú linku na navrhovanie a výrobu čipov s využitím technológie presahujúcej dva nanometre.
Autor TASR
Brusel 9. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že Európska únia (EÚ) spustila svoju najväčšiu pilotnú linku na navrhovanie a výrobu čipov s využitím technológie presahujúcej dva nanometre. Linka s názvom NanoIC bola spustená v Medziuniverzitnom centre mikroelektroniky (IMEC) v belgickom Leuvene, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že linka bola zriadená v súlade so zákonom EÚ o čipoch. IMEC je medzinárodná výskumná a vývojová organizácia pôsobiaca v oblasti nanoelektroniky a digitálnych technológií. EK spustenie tejto linky označuje za významný míľnik pre európsky vývoj a výrobu polovodičov.
Z celkových investícií vo výške 2,5 miliardy eur IMEC získal 700 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ, 700 miliónov od národných a regionálnych vlád a zvyšok od holandskej nadnárodnej spoločnosti a popredného dodávateľa fotolitografických systémov pre polovodičový priemysel ASML Holding a ďalších priemyselných partnerov.
Podľa správy EK NanoIC urýchli vývoj polovodičovej technológie novej generácie, ktorá je nevyhnutná pre vývoj umelej inteligencie, autonómnych vozidiel, zdravotnej starostlivosti a mobilnej technológie 6G.
NanoIC je prvým európskym zariadením, ktoré zavádza najmodernejší prístroj na ultrafialovú litografiu, ktorý sa zameriava na navrhovanie a výrobu čipov s využitím technológie presahujúcej dva nanometre. Ide o významný pokrok v oblasti európskej technológie výroby polovodičov.
Výkonná podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová zodpovedná za technologickú suverenitu, belgický premiér Bart De Wever a predseda flámskej vlády Matthias Diependaele boli pri otvorení zariadenia, ktoré umožní výskumným pracovníkom a spoločnostiam testovať nové návrhy čipov, zariadenia a procesy pred ich masovou výrobou.
Zariadenia v NanoIC môžu využívať začínajúce podniky, výskumníci, malé a stredné podniky aj veľké organizácie.
Pilotné linky, ktoré sú navrhnuté tak, aby priniesli čipové technológie z laboratória rovno do výroby, sú kľúčovým pilierom iniciatívy Čipy pre Európu podľa zákona EÚ o čipoch. Posilnia postavenie európskych aktérov v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov a budú otvorené dôveryhodným partnerom, čím podporia európsku priemyselnú základňu a konkurencieschopnosť a zároveň pomôžu udržať a prilákať talenty.
Komisia upozornila, že päť pilotných liniek - NanoIC, FAMES, APECS, WBG a PIXEurope - zriaďovaných podľa zákona o čipoch spoločne predstavuje kombinované investície EÚ a členských štátov vo výške 3,7 miliardy eur. Ich cieľom je prepájať výnimočnosť európskeho výskumu s priemyselným využitím.
