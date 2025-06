EÚ je čoraz skeptickejšia, pokiaľ ide o dohodu o znížení ciel v USA

Brusel 19. júna (TASR) - Európski predstavitelia sú čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o zníženie očakávaných recipročných ciel v USA pod úroveň súčasného plošného cla vo výške 10 %. Recipročné clá sú pritom základom akejkoľvek obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ). Uviedlo to päť zdrojov oboznámených s rokovaniami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prezident Donald Trump začiatkom apríla oznámil tzv. recipročné clá pre partnerov, s ktorými vykazujú USA deficit v obchode s tovarom, vrátane EÚ. Cieľom je znížiť obchodný schodok Spojených štátov. Americký minister obchodu Howard Lutnick vylúčil, že recipročné clá, ktoré pokrývajú väčšinu tovarov vyvážaných z EÚ do USA, budú nižšie ako základná sadzba 10 %.



Vyjednávači EÚ pritom stále naliehajú na to, aby bola táto sadzba nižšia ako 10 %, uviedli európske zdroje pod podmienkou anonymity.



Podľa jedného zo zdrojov rokovania o znížení tejto úrovne sa stali ťažšími, odkedy USA začali čerpať príjmy zo svojich globálnych ciel.



Druhý európsky zdroj uviedol, že EÚ na rokovaniach neakceptovala 10 % ako základnú sadzbu, ale priznal, že je ťažké dosiahnuť jej zmenu alebo zrušenie.



Hovorca Európskej komisie ani americká vláda sa k tejto správe nevyjadrili.



EÚ verejne deklarovala, že sa neuspokojí s dvojcifernou základnou colnou sadzbou, ako to urobila Británia. Tá v máji súhlasila s obmedzenou obchodnou dohodou, ktorá zachováva desaťpercentné clá na britský vývoz a zároveň znižuje vyššie, 25-percentné colné sadzby na oceľ a autá.



Trump po zavedení ciel vo výške 25 % na oceľ, hliník a autá z Európy hrozí EÚ recipročným clom vo výške 50 %. Brusel sa snaží dosiahnuť dohodu pred 9. júlom, keď vyprší 90-dňový odklad recipročných ciel počas rokovaní.



EÚ vykázala za rok 2024 v obchode s USA prebytok vo výške 236 miliárd USD (205,61 miliardy eur). Pre clá tak môže stratiť viac ako Británia, ktorá nie je členom EÚ a má obchodný deficit s USA.



Trump chce použiť príjmy z ciel na financovanie svojho rozsiahleho plánu zníženia daní a výdavkov. V utorok (17. 6.) povedal, že EÚ neponúka USA férovú dohodu.



Washington sa snaží do rokovaní zahrnúť aj netarifné bariéry, ako sú dane z digitálnych služieb či predaj LNG alebo potravinové normy.



Trump okrem 25-percentných ciel na oceľ, hliník a autá z „dôvodu národnej bezpečnosti“ plánuje zaviesť z rovnakého dôvodu aj clá na farmaceutické výrobky, polovodiče či drevo. Predstavitelia EÚ tvrdia, že ich nie sú ochotní akceptovať.



(1 EUR = 1,1478 USD)