< sekcia Ekonomika
EÚ je na prahu uzavretia dohody s Mercosur, v Bruseli sa hlasuje
Európska komisia (EK) už od roku 1999 vedie rokovania o vytvorení jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 9. januára (TASR) - Po viac ako 25 rokoch rokovaní je Európska únia na prahu uzavretia obchodnej dohody s krajinami Mercosur. Veľa sa očakáva od piatkového hlasovania na úrovni veľvyslancov pri EÚ (Coreper), ktoré by mohlo viesť k získaniu dostatočného počtu hlasov členských štátov, a to aj napriek odporu krajín, ako je Francúzsko, Poľsko či Maďarsko, a odporu farmárov, informuje spravodajca TASR.
Európska komisia (EK) už od roku 1999 vedie rokovania o vytvorení jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Rokovania boli po niekoľko rokov zmrazené pre poľnohospodárske otázky.
Tlačová agentúra AFP uviedla, že kritici dohody upozorňujú, že naruší európsky poľnohospodársky trh lacnejšími produktmi, ktoré nemusia spĺňať environmentálne normy EÚ a že kontroly dovážaných agroproduktov nebudú dostatočné. Podporovatelia dohody, napríklad Nemecko a Španielsko, naopak, veria, že bezcolné obchodovanie s Mercosur oživí európsku ekonomiku oslabenú čínskou konkurenciou a americkými clami.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová dúfa, že v pondelok v Paraguaji obchodnú zmluvu v mene EÚ podpíše. Pred odletom do Latinskej Ameriky však potrebuje súhlas aspoň 15 európskych štátov so 65-percentným zastúpením populácie Únie. Kvalifikovaná väčšina v hlasovaní, ktoré sa očakáva v piatok, postačí na podpis dohody.
Šancou pre ambície EK je zmenený postoj Talianska, ktoré v decembri požiadalo o predĺženie termínu na podpis dohody a teraz je pripravené dohodu podporiť.
Francúzsko do poslednej chvíle dohodu blokuje, čo vo štvrtok (8. 1.) večer potvrdil aj prezident Emmanuel Macron s odvolaním sa na „jednomyseľné odmietnutie“ francúzskej politickej scény. Očakáva sa, že okrem Poľska a Maďarsko aj Írsko a Rakúsko budú na úrovni veľvyslancov hlasovať proti dohode, ale tieto krajiny nebudú dostatočne silné, aby dohodu zablokovali.
„Dohoda s Mercosurom je ekonomicky, politicky, strategicky a diplomaticky nevyhnutná,“ uviedol vo štvrtok pred novinármi v Bruseli hovorca EK Olof Gill. Dodal, že poľnohospodárske priority boli „jadrom rozhovorov“ s juhoamerickými štátmi.
Zmluva medzi EÚ a skupinou Mercosur vytvorí zónu voľného obchodu s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov. Zrušenie veľkej časti ciel by podporilo európsky vývoz strojov, zariadení, vína a syrov. Na oplátku by to uľahčilo vstup juhoamerického hovädzieho mäsa, hydiny, cukru, ryže, medu a sóje do Európy s bezcolnými kvótami.
Eurokomisia v posledných mesiacoch urobila sériu ústupkov voči farmárom, vrátane prijatia posilnených záruk na ochranu citlivých produktov a financovania budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky cez dlhodobý rozpočet EÚ. Neuspokojilo to farmárov, najmä vo Francúzsku, ktorí vo štvrtok v Paríži opäť protestovali aj za použitia traktorov.
Francúzi nádej ešte vkladajú do Európskeho parlamentu (EP), pretože obchodnú dohodu musia o niekoľko týždňov ratifikovať aj europoslanci. Výsledok hlasovania v EP môže byť tesný, lebo zrejme prevládnu národné postoje a najmenej 150 europoslancov zo 720 sa netají zámermi zablokovať implementáciu obchodnej dohody s Mercosur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska komisia (EK) už od roku 1999 vedie rokovania o vytvorení jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Rokovania boli po niekoľko rokov zmrazené pre poľnohospodárske otázky.
Tlačová agentúra AFP uviedla, že kritici dohody upozorňujú, že naruší európsky poľnohospodársky trh lacnejšími produktmi, ktoré nemusia spĺňať environmentálne normy EÚ a že kontroly dovážaných agroproduktov nebudú dostatočné. Podporovatelia dohody, napríklad Nemecko a Španielsko, naopak, veria, že bezcolné obchodovanie s Mercosur oživí európsku ekonomiku oslabenú čínskou konkurenciou a americkými clami.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová dúfa, že v pondelok v Paraguaji obchodnú zmluvu v mene EÚ podpíše. Pred odletom do Latinskej Ameriky však potrebuje súhlas aspoň 15 európskych štátov so 65-percentným zastúpením populácie Únie. Kvalifikovaná väčšina v hlasovaní, ktoré sa očakáva v piatok, postačí na podpis dohody.
Šancou pre ambície EK je zmenený postoj Talianska, ktoré v decembri požiadalo o predĺženie termínu na podpis dohody a teraz je pripravené dohodu podporiť.
Francúzsko do poslednej chvíle dohodu blokuje, čo vo štvrtok (8. 1.) večer potvrdil aj prezident Emmanuel Macron s odvolaním sa na „jednomyseľné odmietnutie“ francúzskej politickej scény. Očakáva sa, že okrem Poľska a Maďarsko aj Írsko a Rakúsko budú na úrovni veľvyslancov hlasovať proti dohode, ale tieto krajiny nebudú dostatočne silné, aby dohodu zablokovali.
„Dohoda s Mercosurom je ekonomicky, politicky, strategicky a diplomaticky nevyhnutná,“ uviedol vo štvrtok pred novinármi v Bruseli hovorca EK Olof Gill. Dodal, že poľnohospodárske priority boli „jadrom rozhovorov“ s juhoamerickými štátmi.
Zmluva medzi EÚ a skupinou Mercosur vytvorí zónu voľného obchodu s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov. Zrušenie veľkej časti ciel by podporilo európsky vývoz strojov, zariadení, vína a syrov. Na oplátku by to uľahčilo vstup juhoamerického hovädzieho mäsa, hydiny, cukru, ryže, medu a sóje do Európy s bezcolnými kvótami.
Eurokomisia v posledných mesiacoch urobila sériu ústupkov voči farmárom, vrátane prijatia posilnených záruk na ochranu citlivých produktov a financovania budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky cez dlhodobý rozpočet EÚ. Neuspokojilo to farmárov, najmä vo Francúzsku, ktorí vo štvrtok v Paríži opäť protestovali aj za použitia traktorov.
Francúzi nádej ešte vkladajú do Európskeho parlamentu (EP), pretože obchodnú dohodu musia o niekoľko týždňov ratifikovať aj europoslanci. Výsledok hlasovania v EP môže byť tesný, lebo zrejme prevládnu národné postoje a najmenej 150 europoslancov zo 720 sa netají zámermi zablokovať implementáciu obchodnej dohody s Mercosur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)