EÚ je naďalej tretí najväčší obchodný partner Venezuely
Autor TASR
Brusel 5. januára (TASR) - Vojenský zásah USA vo Venezuele nemá dosah na ratifikáciu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami skupiny Mercosur, lebo Venezuela má od roku 2017 na neurčito pozastavené členstvo v tomto zoskupení. Naďalej platí, že EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Venezuely po Spojených štátoch a Číne, hoci v náročnom investičnom prostredí, informuje bruselský spravodajca TASR.
Európska únia v nedeľu (4. 1.) v reakcii na vojenský zásah USA vo Venezuele vyzvala všetky zúčastnené strany na pokoj a zdržanlivosť, aby sa zabránilo eskalácii a aby sa zabezpečilo mierové riešenie krízy. EÚ zdôraznila, že za každých okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charty OSN.
Americký prezident Donald Trump rovnako v nedeľu upozornil, že po zatknutí prezidenta Nicolása Madura USA „riadia“ Venezuelu.
Európska komisia na svojej stránke uvádza, že medzi Venezuelou a EÚ neexistujú žiadne preferenčné obchodné dohody. Obchodné vzťahy medzi oboma stranami sú založené na pravidlách a clách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a sú ovplyvnené dlhotrvajúcou hospodárskou krízou vo Venezuele.
Podľa únijných štatistík je EÚ tretím najväčším obchodným partnerom Venezuely - po Spojených štátoch a Číne. Celkový obchod medzi EÚ a Venezuelou v roku 2024 predstavoval 2,74 miliardy eur s výrazným prebytkom v prospech Venezuely (-1,24 mld. eur). Prebytok (-0,6 mld. eur) bol aj v rokoch 2022 a 2023.
Bilaterálny obchod sa od roku 2020 zvýšil o tretinu, pričom v roku 2024 zaznamenal obzvlášť prudký nárast. Štatistiky za rok 2025 ešte nie sú dostupné.
Vývoz EÚ do Venezuely v roku 2024 pozostával najmä zo strojov a elektrických spotrebičov (20,9 %), nerastných produktov (20,6 %) a chemických produktov (15 %).
Dovoz EÚ z Venezuely v roku 2024 pozostával najmä z ropy (70 %). Ďalšími významnými kategóriami boli produkty rybolovu (9,3 %), najmä krevety, a potom kovy a výrobky z nich (8 %).
Obchod EÚ so službami s Venezuelou v roku 2023 dosiahol hodnotu 600 miliónov eur vo vývoze z EÚ a 300 miliónov eur v dovoze z EÚ. Únia zaznamenala prebytok vo svoj prospech vo výške 0,3 miliardy eur rovnako ako v roku 2022.
Štatistiky o priamych zahraničných investíciách naznačujú, že investície EÚ vo Venezuele v roku 2023 dosiahli hodnotu 8,2 miliardy eur, čo predstavuje pokles od roku 2020.
Obchodné a investičné prostredie vo Venezuele bolo pre hospodárske subjekty z EÚ v posledných rokoch náročné, najmä z dôvodu hospodárskej politiky Caracasu a novým kontrolám, ktoré boli zavedené, ako sú napríklad devízové a cenové kontroly, tiež pre vyvlastňovanie a iné formy štátnych zásahov do hospodárstva.
Priame zahraničné investície EÚ vo Venezuele sa znížili z 21,4 miliardy eur v roku 2013 na 12,9 miliardy eur v roku 2018.
Venezuela sa stala plnoprávnym členom Mercosuru 31. júla 2012. Zakladajúce krajiny Mercosuru však v auguste 2017 rozhodli pozastaviť členstvo Venezuely na neurčito.
