EÚ je ochotná urobiť kompromis, aby zachránila rokovania s Britániou

Brusel 3. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) je ochotná urobiť kompromis, aby zachránila stagnujúce rokovania o obchode so Spojeným kráľovstvom po brexite. Je ochotná zmierniť požiadavku, aby sa Británia v budúcnosti riadila európskymi pravidlami o štátnej pomoci. Uviedli to viaceré diplomatické zdroje.



Podľa nich Brusel by mohol pristúpiť na kompromis v otázke mechanizmus urovnávania sporov v prípade štátnej pomoci, ktorú Británia poskytne domácim firmám v budúcnosti namiesto toho, aby sa musel Londýn zaviazať, že sa bude riadiť pravidlami bloku.



Zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže predstavuje najväčší kameň úrazu na rokovaniach o obchodnej dohode po skončení prechodného obdobia 31. decembra 2020.



Všetkých 27 štátov EÚ požaduje od Británie tzv. rovnaké podmienky, ak chce mať naďalej voľný prístup na lukratívny jednotný trhu bloku so 450 miliónmi obyvateľov po uplynutí prechodného obdobia.



Bez dohody obchodné a finančné vzťahy medzi piatym najväčším svetovým hospodárstvom a EÚ, jeho najväčším obchodným partnerom cez noc skolabujú, čo pravdepodobne spôsobí chaos na oboch stranách Lamanšského prielivu.



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona sa odmieta riadiť pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci, environmentálnymi normami alebo pracovnými zákonmi od začiatku roka 2021. Argumentuje, že podstatou brexitu bolo, aby Británia sama rozhodovala o svojich vlastných predpisoch.



„Priestor pre kompromis spočíva v niečom, čo umožní Spojenému kráľovstvu, aby sa samo rozhodovalo po opätovnom získaní suverenity, čo bolo dôvodom brexitu,“ povedal diplomat blízky rokovaniam.



Dodal, že Únia si vyhradí právo rozhodnúť sa o akýchkoľvek dôsledkoch v otázke prístupu britských firiem na jednotný trh.



Ďalší diplomatický zdroj uviedol, že takýto mechanizmus riešenia sporov by mohol byť spôsobom, ako pomôcť dosiahnuť dohodu.



Tretí diplomat, ktorý tiež nechcel byť menovaný, pripustil, že EÚ je pripravená zmierniť svoje predchádzajúce požiadavky, aby Británia súhlasila s „dynamickým zosúladením“ svojich pravidiel hospodárskej súťaže v budúcnosti s pravidlami bloku. Uviedol však, že Británia sa aj v tomto prípade bude musieť dohodnúť s EÚ na širšom náčrte politiky dotácií firiem.



Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier opakovane vyzval Londýn, aby bloku oznámil svoje budúce plány.



„Musí existovať pevný rámec s nezávislým dohľadom. Ak budú súhlasiť so stanovením všeobecných pravidiel poskytovania štátnej pomoci a s nezávislou inštitúciou (pre riešenie sporov), potom máme dohodu,“ dodal diplomat.



Ďalším dôležitým sporným bodom sú práva rybolovu v Lamanšskom prielive. Blok už naznačil, že je ochotný urobiť kompromis aj v tejto oblasti, ak je aj Londýn tiež ochotný zmeniť svoj postoj.



Doterajšie rokovania boli síce namáhavé, ale v ostatných týždňoch sa názory oboch strán na niektoré aspekty zblížili. EÚ je tak opatrne optimistická pokiaľ ide o šance na celkovú dohodu. Ale ozývajú sa aj hlasy, ktoré varujú, že sa rokovania stále môžu skončiť kolapsom, teda bez dohody.