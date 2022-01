Európska únia je pod tlakom, aby znížila takzvané lety duchov

Brusel 9. januára (TASR) – Európska únia (EÚ) je pod čoraz väčším tlakom, aby ešte viac uvoľnila pravidlá, ktoré sa týkajú letiskových vzletových a pristávacích intervalov, tzv. slotov, a pomohla tak znížiť "lety duchov". Letecké spoločnosti totiž v snahe udržať si časové sloty, ktoré by im v prípade, že ich nevyužijú, prepadli, vypravujú aj takmer prázdne lietadlá.



Dopravcovia tvrdia, že požiadavka, aby využívali minimálne 50 % svojich prevádzkových intervalov, čo už je menej než pôvodných 80 % pred pandémiou, ich núti prevádzkovať prázdne alebo poloprázdne lety.



Zotavovanie leteckej dopravy sa totiž opäť spomalilo po nástupe variantu omikron nového koronavírusu a pre rýchlo sa meniace pravidlá pre cestujúcich. Oživenie tohto sektora sa preto naťahuje a potrvá dlhšie, ako sa očakávalo.



Belgická spoločnosť Brussels Airlines napríklad uviedla, že do konca marca bude musieť vypraviť 3000 letov s nedostatočne obsadenou kapacitou. Jej materská spoločnosť Lufthansa minulý mesiac varovala, že očakáva počas európskej zimnej sezóny až 18.000 "zbytočných letov".



Belgický minister dopravy Georges Gilkinet písomne vyzval Európsku komisiu, aby uvoľnila pravidlá týkajúce sa prevádzkových intervalov, pričom argumentoval, že ich dôsledky sú v rozpore s uhlíkovo neutrálnymi ambíciami EÚ.



Komisia po vypuknutí pandémie v marci 2020 znížila limity pre sloty. Vlani v decembri však uviedla, že 50-percentná hranica sa zvýši na 64 % v nadchádzajúcej letnej sezóne od apríla do novembra 2022.



Napriek výzvam na väčšiu flexibilitu EÚ schválila 50-percentné využívanie slotov počas aktuálnej zimnej sezóny. No vzhľadom na súčasnú krízu sa to javí ako nereálne, domnieva sa Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktoré tiež žiada "väčšiu flexibilitu" a poukazuje na výrazný pokles cestujúcich a vplyv variantu omikron aj na posádky.



Ale podľa hovorcu Komisie sa európska exekutíva domnieva, že celkový nižší spotrebiteľský dopyt sa už odráža v zredukovanom limite pre letiskové intervaly na úrovni 50 % v porovnaní s predchádzajúcimi 80 %. "Komisia očakáva, že prevádzkované lety budú nasledovať dopyt spotrebiteľov a ponúknu obyvateľom tak potrebné nepretržité letecké spojenie," dodal hovorca Daniel Ferrie.