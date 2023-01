EÚ je pripravená na dlhú vojnu na Ukrajine, bude podporovať Kyjev

Štokholm 11. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) je pripravená na dlhú vojnu na Ukrajine a bude podporovať Kyjev proti ruskej agresii tak dlho, ako to bude potrebné. A bude pokračovať aj v práci na ďalších sankciách voči Moskve. Uviedol to v stredu švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. Jeho krajina aktuálne predsedá Únii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Napriek pokračujúcim pokusom Ruska rozdeliť nás, jednota v rámci EÚ aj za Atlantikom je silná. EÚ je pripravená na dlhú vojnu a bude aj naďalej stáť na strane Ukrajiny s politickou, ekonomickou, vojenskou a humanitárnou podporou tak dlho, to bude potrebné," povedal Billström na tlačovej konferencii.



Uviedol tiež, že EÚ bude pokračovať v práci na ďalších sankciách voči Moskve v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu po deviatich balíkoch opatrení, ktoré 27-členný blok schválil od začiatku konfliktu vo februári 2022.



"Sankcie sú najlepším nástrojom EÚ, ktorý pomôže Ukrajine vyhrať túto vojnu, čo je konečný cieľ toho, čo robíme," vyhlásil Billström.



Podľa predstaviteľov bloku nové sankcie by mohli zahŕňať ďalšie zmrazenie aktív a zákaz cestovania pre ruských jednotlivcov zapojených do vojny, ako aj obmedzenie predaja ďalších európskych produktov Rusku, ktoré by mohli byť použité na vojenské účely.



"EÚ je pripravená pokračovať v posilňovaní sankcií, zabezpečiť ich účinné a koherentné vykonávanie a zabrániť ich obchádzaniu zo strany Ruska," dodal Billström.