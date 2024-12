EÚ je pripravená na zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu

Brusel 31. decembra (TASR) - Európska komisia oznámila, že Európska únia (EÚ) je pripravená na ukončenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Uviedla to v pondelok (30. 12.) večer hovorkyňa Európskej komisie po tom, ako slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) kritizoval rozhodnutie Ukrajiny zastaviť od januára tranzit plynu z Ruska. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa hovorkyne je plynárenská infraštruktúra v Európskej únii dostatočne flexibilná, aby mohla zabezpečovať dodávky plynu iného ako ruského pôvodu do krajín strednej a východnej Európy prostredníctvom alternatívnych trás. "Ukončenie tranzitu plynu cez Ukrajinu bude mať na bezpečnosť dodávok do Európskej únie obmedzený vplyv," povedala.



Ukrajinskí predstavitelia rozhodli, že po skončení platnosti päťročnej dohody o tranzite ruského plynu, ktorá bola uzatvorená do konca tohto roka, túto už nepredĺžia a Kyjev tranzit zastaví. Tento krok zasiahne najmä Slovensko.



Slovenský premiér Fico v otvorenom liste predstaviteľom Európskej únie uviedol, že tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nesprávne, iracionálne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam. Zároveň dodal, že zastavenie tranzitu plynu poškodí Európsku úniu viac než Rusko.