Leyenová: EÚ je pripravená prijať opatrenia na ochranu ekonomiky

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred), čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas stretnutia v Elyzejskom paláci v Paríži v pondelok 6. mája 2024. Foto: TASR/AP

Paríž 6. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) neustúpi od prijatia tvrdých opatrení na ochranu svojej ekonomiky a bezpečnosti v súvislosti s napätými obchodnými vzťahmi s Čínou. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po trojstranných rokovaniach v Paríži s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.Vyzvala zároveň Čínu, aby obmedzila dodávky tovaru s dvojakým použitím do Ruska, ktoré ho používa vo vojne proti Ukrajine. Upozornila, že "to má vplyv na vzťahy medzi EÚ a Čínou".Von der Leyenová počas rokovaní poukázala na nerovnováhu v obchodných vzťahoch bloku a Pekingu, pričom spomenula masívnu podporu čínskej vlády pre výrobný sektor, zvlášť čínske dotácie na elektromobily a oceľ, ktoré "zaplavujú európsky trh". Zdôraznila tiež, že Čína neumožňuje spoločnostiam z EÚ spravodlivý prístup na svoj trh. Európa je preto pripravená "plne využiť svoje nástroje na ochranu obchodu, ak to bude potrebné".Aj Macron v pondelok naliehal na Si Ťin-pchinga, aby akceptoval spravodlivé pravidlá globálneho obchodu a úzko spolupracoval s Európou, pokiaľ ide o ruskú inváziu na Ukrajine.Podľa Macrona budúcnosť Európy bude "závisieť od jej schopnosti pokračovať v rozvíjaní vzťahov s Čínou vyváženým spôsobom", pričom zdôraznil, že Európa musí brániť svoje "strategické záujmy".Macron je silný zástanca hospodárskej suverenity Európy a počas návštevy čínskeho lídra poukázal na obavy Francúzska v súvislosti s čínskym antidumpingovým vyšetrovaním koňaku a iných európskych brandy.Samotná EÚ začala minulý rok na jeseň vyšetrovať čínske dotácie pre výrobcov elektrických vozidiel a mohla by uvaliť clá na ich dovoz.Diskusie pozorne sleduje aj Washington, mesiac pred očakávanou návštevou prezidenta Joea Bidena vo Francúzsku.Si Ťin-pching počas svojej prvej návštevy v Európe od roku 2019 zavíta aj do Srbska a Maďarska.Čínsky prezident v Paríži povedal, že chce mier na Ukrajine, aj keď analytici neočakávajú zásadné zmeny v politike Pekingu.povedal Macron minulý týždeň v rozhovore pre Economist.