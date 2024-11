EÚ je pripravená reagovať, ak by USA zaviedli clá na tovar z Únie

Washington 22. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) je pripravená reagovať na akékoľvek obnovené obchodné napätie so Spojenými štátmi, ktoré sa môže objaviť za druhej vlády novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, uviedla v piatok veľvyslankyňa EÚ v USA Jovita Neliupšiené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ambasádorka EÚ v rozhovore s novinármi nešpecifikovala opatrenia, ktorými by Brusel odpovedal na clá, ktoré Trump prisľúbil zaviesť. Spojené štáty podľa nej budú musieť spolupracovať s EÚ a ďalšími spojeneckými obchodnými partnermi, aby účinne čelili netrhovým ekonomickým praktikám Číny.



Trump opakovane vyhlásil, že zavedie clá vo výške 10 % až 20 % na všetok import do USA vrátane dovozu z EÚ.