EÚ je pripravená vydať prvé dlhodobé dlhopisy za 80 miliárd eur

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že už môže začať získavať finančné zdroje na financovanie plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU), ktorý má pomôcť členským krajinám EÚ vyrovnať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19 a pomôcť pri oživení a modernizácii ich hospodárstva.



Komisia spresnila, že to umožnili členské krajiny Únie po oznámení, že ratifikovali rozhodnutie týkajúce sa vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ.



Exekutíva EÚ v utorok oznámila svoje odhady emisie dlhodobých dlhopisov vo výške približne 80 miliárd eur v roku 2021, ktoré budú zvýšené o ďalšie desiatky miliárd eur v podobe krátkodobých dlhopisov na pokrytie zostávajúcich požiadaviek na financovanie.



Presná výška dlhopisov a zmeniek EÚ bude závisieť od konkrétnych finančných potrieb a EK utorňajšie hodnotenie opätovne prehodnotí na jeseň. Týmto spôsobom bude eurokomisia v priebehu druhej polovice roka schopná financovať všetky plánované granty a pôžičky pre členské štáty v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) v hodnote 672,5 miliardy eur a tiež pokryť potreby politických opatrení EÚ, ktoré sú financované cez NGEU.



Plán financovania je založený na počiatočnom odhade potrieb členských štátov, pokiaľ ide o pôžičky a granty. Komisia zaktualizuje plán financovania v septembri, keď už bude mať presnejší prehľad o potrebách financovania členských štátov EÚ.



Komisia v utorok prijala aj rozhodnutie o výpožičke na rok 2021. To obsahuje maximálne sumy, ktoré je EK oprávnená požičať si do konca tohto roka.



EK spresnila, že teraz dokončí prípravy na prvé vydanie dlhopisov NGEU, k čomu dôjde neskôr v júni. Prvé zmenky budú vydané v septembri, keď začne fungovať aukčná platforma EÚ.



Eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že EK urobila ďalší krok vpred v prípravách na prvú výpožičkovú operáciu na financovanie kolektívneho plánu obnovy. "Vydaním dlhodobých dlhopisov vo výške približne 80 miliárd eur a použitím ďalších krátkodobých zmeniek sa nám v tomto roku podarí pokryť najnaliehavejšie potreby členských štátov a postaviť ich na cestu udržateľného oživenia a zelenej, digitálnej a odolnej Európy," opísal situáciu.



Na financovanie plánu EÚ budúcej generácie si EK v mene EÚ požičia potrebné zdroje na kapitálových trhoch - ide o sumu do 750 miliárd eur v cenách roku 2018, čo znamená asi 800 miliárd eur v súčasných cenách. To by sa v období od polovice roka 2021 do roka 2026 premietlo do objemu pôžičiek v priemere zhruba 150 miliárd eur ročne, čo z EÚ urobí jedného z najväčších emitentov v euromene.



Prvá emisia dlhopisov sa uskutoční prostredníctvom syndikácie a bude organizovaná spolu s inštitúciami zahrnutými do siete primárnych predajcov EK, ako bolo oznámené 31. mája. Očakáva sa, že ďalšie syndikované transakcie sa uskutočnia do konca júla.



Komisia má v úmysle vydávať dlhopisy EÚ a zmenky EÚ prostredníctvom aukčných postupov od septembra 2021. Po zavedení aukčného systému bude EK pravidelne organizovať syndikácie a aukcie dlhopisov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)