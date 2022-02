EÚ je pripravená znášať ekonomické dôsledky sankcií proti Rusku

Nemecký minister financií Christian Lindner (vľavo) rozpráva počas stretnutia ministrov financií členských krajín EÚ v Paríži 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 25. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) je pripravená znášať ekonomickú "bolesť", ktorú jej spôsobia sankcie proti Rusku vrátane vyšších cien energií. Uviedli to v piatok najvyšší finanční predstavitelia bloku.Lídri EÚ sa vo štvrtok (24. 2.) dohodli na nových sankciách pre ruský finančný, energetický a dopravný sektor, zavedení kontrol exportu a na pridanie ďalších Rusov na tzv. čiernu listinu po rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu.To znamená, že štáty, ktoré predávajú svoje produkty Rusku, zaznamenajú pokles príjmov. Rusko, hlavný európsky dodávateľ energií, by sa zase mohlo pomstiť obmedzením predaja plynu, ropy a uhlia do EÚ, hoci by to Moskvu vyšlo draho.povedal európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni po príchode na rokovanie ministrov financií EÚ v Paríži.Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Philip Lane politikov informoval, že konflikt na Ukrajine môže tento rok znížiť hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny o 0,3 % až 0,4 %.Európska komisia už vo februári revidovala svoju prognózu smerom nadol a predpovedala, že tempo rastu hospodárstva 19-členného euroregiónu dosiahne tento rok 4 % namiesto 4,3 %, ktoré očakávala ešte vlani v novembri. Dôvodmi revízie bol mimoriadne nákazlivý variant omikrom nového koronavírusu, problémy v dodávateľských reťazcoch a vysoká inflácia v dôsledku drahých energií.Gentiloni skonštatoval, že pre ruskú inváziu na Ukrajinu je teraz odhad rastu na úrovni 4 % neistý.povedal nemecký minister financií Christian Lindner.Jeho francúzsky kolega Bruno Le Maire poznamenal, že sankcie budú bolestivé hlavne pre Rusko.povedal novinárom.EÚ pripravuje tiež plány na zníženie svojej závislosti od ruského plynu.uviedol podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.dodal.TASR o tom informuje na základe správy Reuters.