EÚ je za mobilitu kriticky dôležitých a sezónnych pracovníkov

Brusel 30. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú "kriticky dôležité" v boji proti pandémii nového koronavírusu, mohli dostať na pracovisko.



Týka sa to pracovníkov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, pracovníkov v odvetví potravinárstva a ďalších základných službách, ako je napríklad starostlivosť o deti či o starších ľudí, či kritického personálu v oblasti verejných služieb.



Komisia skonštatovala, že kontroly na vnútorných hraniciach na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zaviedli členské štáty EÚ, sú pochopiteľným krokom, no je potrebné, aby pracovníci v kritických odvetviach dokázali prísť na miesto určenia bez zbytočného odkladu.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti upozornil, že tisíce žien a mužov, ktorí sa usilovne starajú o bezpečie a zdravie ostatných, aj o to, aby ľuďom nechýbalo jedlo, musia každý deň cestou do práce prekračovať hranice. "Našou spoločnou zodpovednosťou je postarať sa o to, aby im nič nebránilo v pohybe, pričom sa prijmú všetky preventívne opatrenia na to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu pandémie," vysvetlil Schmit.



V usmerneniach EK sa vymedzuje zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú kriticky dôležité povolania a u ktorých sa nepretržitý voľný pohyb v rámci EÚ považuje za nevyhnutný. Sú medzi nimi odborní pracovníci v zdravotníctve, pracovníci starajúci sa o deti a starších ľudí, vedci v zdravotníckych odvetviach, personál potrebný na inštaláciu kriticky dôležitých zdravotníckych pomôcok, hasiči a policajti, pracovníci v doprave, ako aj ľudia pracujúci v potravinárskom odvetví či rybári.



Komisia členské štáty EÚ naliehavo vyzýva, aby zaviedli osobitné bezprekážkové a rýchle postupy na zabezpečenie hladkého presunu takýchto cezhraničných pracovníkov a aby zaviedli ich primeraný zdravotný skríning.



V usmerneniach EK sa tiež uvádza, že členské štáty by vo všeobecnosti mali cezhraničným pracovníkom prekročenie hraníc povoliť, ak je práca v danom odvetví v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Členské štáty by mali k cezhraničným pracovníkom pristupovať rovnako ako k vnútroštátnym.



Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, najmä v odvetví poľnohospodárstva, členským štátom sa v záujme riešenia problému s nedostatkom pracovníkov v dôsledku krízy odporúča, aby si vymieňali informácie o svojich konkrétnych potrebách na technickej úrovni a zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie hladkého prechodu týchto pracovníkov cez hranice. EK pripomenula, že sezónni pracovníci v agrosektore vykonávajú v niektorých prípadoch kriticky dôležité činnosti výsadby, šľachtenia a zberu úrody. V takejto situácii by s nimi mali členské štáty zaobchádzať ako s kriticky dôležitými pracovníkmi a ich zamestnávateľov by mali upovedomiť o tom, že je potrebné zabezpečiť týmto pracovníkom primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti.



Komisia dodala, že bude pokračovať v identifikácii najlepších postupov, ktoré sa môžu rozšíriť na všetky členské štáty, aby mohli pracovníci vykonávať kritické povolania bez zbytočných prekážok.



