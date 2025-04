Eurokomisia: Každé euro do programu Horizont Európa prinesie zisky

Brusel 30. apríla (TASR) - Každé euro investované cez Horizont Európa, program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 - 2027, občanom EÚ do roku 2045 prinesie až šesť eur v podobe prínosov. Uvádza sa to v hodnotení, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia (EK), podľa ktorého každé euro z príspevkov EÚ prinesie do roku 2045 zvýšenie HDP až o 11 eur, informuje spravodajca TASR.



Komisia skonštatovala, že Horizont Európa s celkovým rozpočtom 93,5 miliardy eur sa ukazuje ako hlavná hnacia sila hospodárskych a spoločenských prínosov a je motorom európskej konkurencieschopnosti a inovačnej sily.



Eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zacharievová v správe pre médiá uviedla, že program Horizont Európa plní svoj sľub stimulovať inovácie a posilňovať konkurencieschopnosť Európy a jeho vysoká návratnosť a merateľný hospodársky vplyv jasne dokazujú jeho úspech a poskytujú skutočné výhody občanom v celej EÚ.



V polovici januára 2025 sa z programu financovalo viac ako 15.000 projektov s kombinovaným rozpočtom vyše 43 miliárd eur, napríklad elektrické autobusy pre európske mestá, nové antibiotiká či dostupné technológie umelej inteligencie pre vedeckú komunitu.



Až 80 % projektov financovaných Európskou radou pre výskum viedlo k prelomovým vedeckým objavom alebo významnému pokroku. Programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií od svojho spustenia v roku 1984 podporili 35 nositeľov Nobelovej ceny.



Každé euro investované do inovatívnych spoločností prostredníctvom fondu Európskej rady pre inováciu (EIC) prilákalo doteraz viac ako tri eurá od súkromných investorov. Z toho vyplýva, že EIC zásadne mení podporu EÚ pre startupy a scaleupy.



Rovnako aj úsilie o odstránenie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií medzi členskými štátmi EÚ prináša pozitívne výsledky. Podiel projektov spolupráce zahŕňajúcich „rozširujúce sa“ krajiny (s nižšou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií) sa zvýšil na 58 %. Ide o výrazný nárast zo 47-percentného podielu v rámci predchádzajúceho programu Horizont 2020.



Komisia odhaduje, že jednorazové granty, sumy na pokrytie celého projektu, znížia administratívne náklady príjemcov o 14 % až 30 % počas trvania projektu, čím ušetria 63 miliónov eur v rámci všetkých doteraz podpísaných jednorazových projektov. Týmito grantmi sa odstraňujú požiadavky na finančné výkazníctvo, čím sa stávajú atraktívne najmä pre malé a stredné podniky a nové firmy.



Exekutíva EÚ spresnila, že využije poznatky z tohto priebežného hodnotenia na zvýšenie vplyvu svojich politík a programov. Nadchádzajúce pracovné programy programu Horizont Európa budú zahŕňať opatrenia na zjednodušenie procesu podávania žiadostí a realizácie projektov. Cielené investície zas podporia výskumných pracovníkov a podnikateľov, aby EÚ aj naďalej priťahovala, podporovala a udržiavala talenty.



Ďalším cieľom EK je znížiť prekážky pri zakladaní a rozširovaní inovačných spoločností prostredníctvom iniciatív, ako je nadchádzajúca stratégia pre začínajúce a rozširujúce sa podniky, európsky inovačný akt a ďalšie pracovné programy EIC.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)