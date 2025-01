EÚ koná proti nekalým čínskym krokom v oblasti duševného vlastníctva

Brusel 20. januára (TASR) - Európska komisia (EK) požiadala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) o konzultácie s cieľom odstrániť nekalé a nezákonné obchodné praktiky Číny v oblasti duševného vlastníctva. Komisia v pondelok spresnila, že koná v súvislosti s licenčnými poplatkami za odvetvie špičkových technológií EÚ, informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že Čína splnomocnila svoje súdy, aby bez súhlasu vlastníka patentu stanovili záväzné celosvetové sadzby licenčných poplatkov za štandardné základné patenty EÚ. To núti inovatívne európske high-tech spoločnosti, aby celosvetovo znižovali svoje sadzby, čím sa čínskym výrobcom nespravodlivo poskytne lacnejší prístup k inovačným európskym technológiám.



Rozhodnutie Číny neprimerane zasahuje aj do právomoci súdov EÚ v otázkach európskych patentov. Európska komisia je presvedčená, že takéto praktiky nie sú v súlade s Dohodou WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).



Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá upozornil, že odvetvia špičkových technológií v EÚ musia mať možnosť súťažiť spravodlivo a za rovnakých podmienok.



"Ak to tak nie je, Európska komisia podnikne rozhodné kroky na ochranu ich práv. Výskum a vývoj je motorom inovácií, ktorý zabezpečuje vedúce postavenie EÚ vo vývoji budúcich technológií, a je potrebné ho náležite odmeniť. Preto napádame tieto nekalé obchodné praktiky vo Svetovej obchodnej organizácii," vysvetlil slovenský eurokomisár.



Podľa informácií EK z Číny neprišiel žiaden uspokojivý návrh riešenia tejto otázky, a preto je EÚ nútená požiadať o konzultácie, ktoré znamenajú prvý krok v právnom postupe urovnávania sporov vo WTO. Cieľom konzultácií je zabezpečiť, aby európske odvetvia špičkových technológií - najmä v oblasti telekomunikácií - mohli efektívne uplatňovať svoje patentové práva a chrániť svoje investície do inovácií.



Ak konzultácie o urovnaní sporov, o ktoré EÚ požiadala, nepovedú k uspokojivému riešeniu do 60 dní, Únia môže prejsť do fázy súdneho sporu a požiadať WTO, aby vytvorila porotu, ktorá v tejto veci rozhodne.



Prípad, ktorý chce riešiť EÚ, sa týka štandardných základných patentov, ktoré chránia technológie nevyhnutné na výrobu tovarov spĺňajúcich požadované štandardy. Európske spoločnosti sú držiteľmi mnohých patentov v oblasti špičkových technológií, najmä v sektore telekomunikácií, ktoré im poskytujú technologickú výhodu. Stanovením celosvetových sadzieb licenčných poplatkov za takéto patenty sa Čína pokúsila prinútiť spoločnosti EÚ, aby čínskym výrobcom poskytli lacnejší prístup k významným európskym technológiám.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)