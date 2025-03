V EÚ kontrolovali internetových obchodníkov: Zistili prehrešky

Brusel 7. marca (TASR) - Európska komisia (EK) a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa 25 členských štátov EÚ vrátane Slovenska, ako aj Islandu a Nórska, v piatok zverejnili výsledky previerky obchodníkov predávajúcich online použitý tovar, ako sú odevy, elektronické zariadenia alebo hračky. Viac ako polovica zo skontrolovaných subjektov porušuje právo EÚ na ochranu spotrebiteľov, informuje spravodajca TASR.



Kontroly koordinuje EK v súčinnosti s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva. Ich cieľom bolo overiť, či sú praktiky týchto obchodníkov v súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Spotrebiteľské orgány skontrolovali 356 online obchodníkov a zistili, že 185 z nich (52 %) potenciálne porušuje spotrebiteľské právo EÚ.



Z celkového počtu preverených obchodníkov 40 % neinformovalo jasným spôsobom spotrebiteľov o ich práve na odstúpenie od zmluvy (napríklad právo vrátiť produkt do 14 dní bez odôvodnenia a nákladov), 45 % neinformovalo spotrebiteľov o práve vrátiť chybný tovar alebo tovar, ktorý nevyzerá alebo nefunguje tak, ako bol inzerovaný.



Ďalej 57 % online obchodníkov nerešpektovalo minimálnu ročnú zákonnú záruku na použitý tovar. Z 34 % obchodníkov, ktorí na svojich webových stránkach uvádzali environmentálne aspekty tovarov, 20 % nebolo dostatočne podložených a 28 % bolo klamlivých alebo kvalifikovaných ako nekalé obchodné praktiky.



Kontroly zistili, že päť percent obchodníkov neuviedlo svoju identitu správne a 2 % neuviedli celkovú cenu produktu vrátane daní.



Spotrebiteľské orgány teraz rozhodnú, či podniknú právne kroky voči uvedeným obchodníkom.



Spolupráca na ochrane spotrebiteľa (CPC) je sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa. Pod koordináciou EK spolupracujú pri riešení porušovania spotrebiteľského práva, ku ktorému dochádza na jednotnom trhu EÚ.



Povinnosti obchodníkov v súvislosti s informovaním spotrebiteľov sú zahrnuté v smernici o právach spotrebiteľov a smernici o elektronickom obchode.



Hlavnými odvetviami, na ktoré sa zameriavajú kontrolné orgány, sú odevy, doplnky, elektronické zariadenia, hračky a herné predmety, knihy, domáce spotrebiče, interiérový dizajn a nábytok, CD nosiče a vinylové platne, výrobky pre starostlivosť o deti, autá (vrátane elektromobilov), športové potreby, náhradné diely, motocykle a bicykle, potreby pre záhradkárov a domácich majstrov.



Na prieskume sa zúčastnili nasledujúce členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, mimo EÚ to boli Island a Nórsko.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)