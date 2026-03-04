< sekcia Ekonomika
EÚ lámala rekordy v prenocovaní turistov. Ako je na tom Slovensko?
Podľa zverejnených štatistík z oblasti cestovného ruchu krajiny EÚ vlani zaznamenali nárast o 2,2 %, čiže o 66,4 milióna lôžkonocí viac ako v roku 2024.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Rok 2025 bol rekordným rokom pre cestovný ruch v členských krajinách Európskej únie (EÚ) s takmer 3,1 miliardy nocí strávených v ubytovacích turistických zariadeniach naprieč celou Úniou. Na stredajšiu správu štatistického úradu EÚ Eurostat upozornil bruselský spravodajca TASR.
Podľa zverejnených štatistík z oblasti cestovného ruchu krajiny EÚ vlani zaznamenali nárast o 2,2 %, čiže o 66,4 milióna lôžkonocí viac ako v roku 2024.
Počet nocí strávených medzinárodnými hosťami sa zvýšil o 3,4 % (49,7 milióna), zatiaľ čo počet nocí strávených domácimi hosťami stúpol o 1,1 % (16,7 milióna).
Najviac lôžkonocí, 61,7 %, z celkového počtu v EÚ sa podarilo zaistiť v štyroch krajinách EÚ - v Španielsku (513,6 milióna), Taliansku (476,9 milióna), Francúzsku (471,7 milióna) a Nemecku (442,1 milióna). Naopak krajiny s najnižším počtom nocí z pohľadu turistov boli Luxembursko (3,6 milióna), Lotyšsko (5 miliónov) a Estónsko (6,7 milióna), na šiestom najhoršom mieste sa ocitlo Slovensko s počtom lôžkonocí mierne nad 15 miliónov.
V roku 2025 sa počet turistických ubytovaní cez noc zvýšil celkom v 24 z 27 členských krajín EÚ. Najväčší nárast bol na Malte (10,1 % v porovnaní s rokom 2024), v Poľsku (7,2 %) a potom v Litve a na Slovensku (mierne nad 6 %). Najväčší pokles zaznamenali v Luxembursku (-2,4 %), Rumunsku (-1,7 %) a Írsku (-0,4 %).
Vo štvrtom štvrťroku 2025 sa počet nocí turistov v krajinách EÚ zvýšil o 3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2024, pričom nárast bol zaznamenaný v 25 krajinách EÚ. Najvyšší nárast z tohto hľadiska bol v Írsku (12 %) a na Malte (10,9 %), za ktorými nasledovali Litva, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko (7,9 %), zatiaľ čo najväčší pokles zaznamenali v Rumunsku (-4,6 %) a Luxembursku (-0,4 %).
