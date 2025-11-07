< sekcia Ekonomika
EÚ: Letecké spoločnosti zmenia postupy o environmentálnych tvrdeniach
V júni 2023 Európska organizácia na ochranu spotrebiteľov odsúdila zavádzajúce tvrdenia týkajúce sa životného prostredia zo strany 17 európskych leteckých spoločností.
Autor TASR
Brusel 7. novembra (TASR) - Dvadsaťjeden leteckých spoločností z Európy sa zaviazalo zmeniť svoje postupy týkajúce sa tvrdení o životnom prostredí, ktoré sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) považovala za zavádzajúce. V piatok to oznámila Európska komisia (EK), informuje bruselský spravodajca TASR.
Rozhodnutie leteckých spoločností nadväzuje na dialóg s Európskou komisiou a so sieťou CPC pod vedením belgického generálneho riaditeľstva pre hospodársku inšpekciu, holandského orgánu pre spotrebiteľov a trhy, nórskeho orgánu pre spotrebiteľov a španielskeho generálneho riaditeľstva pre záležitosti spotrebiteľov.
Súhlas so zavedením zmien vo svojich postupoch týkajúcich sa životného prostredia oznámili spoločnosti: airBaltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, easyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling a Wizz Air.
Všetky tieto letecké spoločnosti sa zaviazali, že prestanú tvrdiť, že emisie CO2 spojené s konkrétnym letom by sa mohli neutralizovať, kompenzovať alebo priamo znížiť finančnými príspevkami spotrebiteľov na projekty na ochranu klímy alebo na používanie alternatívnych leteckých palív.
Letecké spoločnosti diskutovali s EK a so sieťou CPC o tom, že emisie CO2 konkrétneho letu nemožno neutralizovať, kompenzovať ani priamo znížiť príspevkami na projekty ochrany klímy alebo alternatívnymi leteckými palivami. Spolu riešili aj používanie pojmu „udržateľné letecké palivá“ s príslušnými objasneniami na jeho zdôvodnenie, upustenie od nejasnej terminológie alebo tvrdení týkajúcich sa životného prostredia.
Predstavitelia uvedených aeroliniek súhlasia s poskytovaním väčšieho množstva informácií o budúcich environmentálnych vlastnostiach (dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov) s jasnými harmonogramami, dosiahnuteľnými krokmi a typmi príslušných emisií a rovnako s tým, aby sa všetky výpočty emisií CO2 zobrazovali jasným a transparentným spôsobom. Sú takisto ochotné poskytovať dostatočné vedecké dôkazy a informácie na podporu tvrdení o lepšom vplyve prijatých opatrení na životné prostredie.
Komisia upozornila, že vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa členských krajín EÚ budú monitorovať včasné plnenie týchto záväzkov. Vnútroštátne orgány môžu takisto pristúpiť k opatreniam na presadzovanie práva voči leteckým spoločnostiam, ktoré neposkytli dostatočné záväzky alebo tieto záväzky nevykonávajú správne.
V júni 2023 Európska organizácia na ochranu spotrebiteľov (BEUC) odsúdila zavádzajúce tvrdenia týkajúce sa životného prostredia zo strany 17 európskych leteckých spoločností. Komisia pripomenula, že smernica EÚ o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom zakazuje nekalé praktiky vo forme klamlivého konania a opomenutia konania.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
